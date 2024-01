Vanja Bogdanovic, chi è la fidanzata segreta di Vlahovic - FOTO

Vanja Bogdanovic e Vlahovic sarebbero una coppia da quest'estate. L'ufficialità è arrivata però solo a Capodanno

Il segreto della ripresa di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus oggi corteggiato dall'Arsenal, potrebbe essere dovuta anche alla sua nuova e segreta fiamma, Vanja Bogdanovic. La bellissima modella serba, che su Instgram conto meno di 300 follower, è stata paparazzata con il calciatore bianconero a Capodanno. I due si conoscerebbero ben prima che Vlahovic diventasse uno dei prospetti calcistici più importanti degli ultimi anni.

Il primo flirt sarebbe infatti iniziato ai tempi del Partizan, squadra in cui l'attaccante è cresciuto. La relazione sarebbe poi finita quando il serbo si è trasferito a Firenze e poi il ritorno di fiamma durante una vacanza a Ibiza. Stando ai rumors che arrivano dall'Est, la madre di Vlahovic stravederebbe per Vanja, tanto da augurarsi che i due convolino presto a nozze.

In passato Vlahovic aveva avuto una storia con Carolina Stramare, che secondo alcuni sarebbe finita per la volontà dell'attaccante di concentrarsi sulla carriera e per la troppa attenzione mediatica. L'influencer oggi invece ha una relazione stabile con un altro calciatore, Pietro Pellegri del Torino.