Varriale sospeso dalla Rai fino a quando la sua vicenda non sarà chiarita

Enrico Varriale sospeso dalla Rai fino a quando sua vicenda non sarà chiarita. L'ex vicedirettore di Rai Sport indagato per stalking e lesioni personali aggravate dalla procura romana

Dopo la querela dell'ex compagna per percosse e stalking, a quanto apprende l’Adnkronos, è stato sospeso dal video per decisione dei vertici Rai fino a quando non sarà tutto chiarito. Al momento nei confronti del giornalista è stata disposta la misura cautelare del "divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa". Inoltre, per Varriale è stato disposto il divieto di comunicare con lei per qualsiasi ragione. La ex, con la quale aveva cominciato una relazione circa un anno fa, ha raccontato: "Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle sei di mattina". Il rapporto era andato in tilt qualche settimana dopo la partita vinta dall'Italia contro l'Inghilterra.

