Vlahovic ha la dorsalgia: niente nazionale serba, resta con la Juventus

Vlahovic, espulsione in Juventus-Genoa, multa e dorsalgia

Periodo nero per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus è stato espulso nel finale del match pareggiato 0-0 allo Stadium contro il Genoa ("Purtroppo ha sbagliato e la società lo multerà sicuramente", ha detto Max Allegri nel post partita) e dovrà saltare la sfida contro la Lazio sabato 30 marzo alla vigilia di Pasqua (la prima di 3 match tra bianconeri e capitolini, poi il 2 aprile semifinale d'andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium con ritorno il 23 all'Olimpico).

E come se non bastasse, il bomber bianconero (secondo in classifica cannonieri di serie A con 15 gol, dietro a Lautaro Martinez primo a quota 23) è alle prese con la dorsalgia.

Vlahovic espulso in Juventus-Genoa (foto Lapresse)



Vlahovic, schiena ko: dorsalgia per l'attaccante della Juventus

Cos'è la dorsalgia che tormenta Dusan Vlahovic? Si tratta di un problema alla parte alta della schiena che lo costringerà a saltare entrambe le amichevoli della nazionale serba contro Russia e Cipro. L'ex attaccante della Fiorentina non partirà per il ritiro, resterà a Torino a curarsi e le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno dallo staff medico della Juve.

Vlahovic aveva già dovuto fermarsi un paio di settimane a inizio ottobre per un problema alla schiena (si era parlato di lombalgia) saltando la sfida di Bergamo con l'Atalanta e il derby col Torino.

Vlahovic salta la nazionale. Stojkovic: ha un dolore fortissimo alla schiena

Il forfait dell'attaccante bianconero in nazionale è stato comunicato ufficialmente dal ct della Serbia, Dragan Stojkovic in conferenza stampa. "Vlahovic non verrà con noi, ha un dolore fortissimo alla schiena, è stato tutta la settimana sotto terapia e pillole. Ha giocato la partita contro il Genoa ed è meglio che sistemi il problema tutto adesso, a giugno abbiamo molto più bisogno di lui".