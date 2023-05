Wanda Nara, esplode l'accappatoio, che scollatura. Icardi, rivelazione sul futuro

Wanda Nara, l'accappatoio quasi esplode

Wanda Nara pubblica una foto in accappatoio che lascia letteralmente i fans senza fiato. La showgirl argentina è in formissima e apprezza anche Mauro Icardi che pubblica un paio d'emoticon tenerissime per la sua compagna.

Icardi-Galatasaray, Wanda Nara: "Futuro di Mauro in Turchia"

A proposito dell'ex attaccante di Inter e Psg (con cui ha un contratto sino al 2024), dove giocherà il prossimo anno? Molti tifosi sognano di rivedere Icardi in Italia, magari a Milano, ma con la maglia rossonera del Milan (che cerca una punta dopo la stagione sotto tono di Origi e Rebic). Anche la Juventus è alla finestra per lui (molto dipenderà dalle decisioni sul futuro di Milik, Kean e Vlahovic) e così la stessa Roma (Belotti in scadenza, su Abraham dipenderà dalle offerte in estate).

Wanda Nara però rispondendo a una domanda dei fans assicura: "Il futuro di Mauro? Sarà in Turchia". Dunque Icardi potrebbe giocare ancora con il Galatasaray (dove è in prestito): a Istanbul sta disputando una grandissima stagione a suon di gol (14 in campionato) e assist (7), decisivi nella volata per il titolo (+3 sui cugini del Fenerbahce secondi in classifica)

Leggi anche

Federica Pellegrini infortunio: Pechino finale a rischio. Divina giù di morale