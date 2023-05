Federica Pellegrini infortunio: Pechino finale a rischio. Divina giù di morale

Federica Pellegrini infortunata, Totò Schillaci eliminato: Pechino Express 2023 semifinale piena di colpi di scena

Federica Pellegrini e Joe Bastianich si infortunano nella semifinale di Pechino Express (eliminazione di Totò Schillaci e Barbara Lombardo) che attraversa la Cambogia. Per la Divina la finale sarà a rischio? I Novelli Sposi, coppia che sembra favorita alla vittoria del reality in onda su Sky e Now dovranno alzare bandiera bianca? O l'ex nuotatrice riuscirà a buttare il cuore oltre l'ostacolo per andare all'assalto della vittoria finale proprio come faceva quando trionfava nella gare mondiali in piscina? Vediamo intanto cos'è successo a Federica Pellegrini e Joe Bastianich nella penultima tappa del viaggio di Pechino Express 2023.

Federica Pellegrini e Joe Bastianich, infortuni a Pechino Express

Nella corsa verso Battambang, traguardo della nona tappa di Pechino Express – ieri su Sky e in streaming su NOW – la determinazione e lo spirito di competizione delle coppie di viaggiatori erano più forti che mai. Nel corso di una missione, le coppie dovevano assemblare tutti i pezzi di un “bamboo train” per poi salirci e iniziare il proprio viaggio su questo mezzo originale. Ma la grinta gioca un brutto scherzo a Joe Bastianich e Federica Pellegrini, vittime di due infortuni, il primo a un ginocchio e la seconda a una caviglia: la situazione sembra più seria per la “Divina”, tanto che la sua partecipazione all’ultima tappa del viaggio (attesa per giovedì prossimo) è ora letteralmente appesa al responso dello staff medico.

A riassumere la situazione ci pensa Andrea Belfiore con una battuta: ormai è “Ortopedia Express”. La finale di Pechino Express sarà giovedì 11 maggio alle 21.15 su Sky e NOW, tutti gli episodi sono sempre disponibili on demand.

Federica Pellegrini infortunata: momento di sconforto. Totò Schillaci e Barbara Lombardo aiutano la Divina a Pechino Express

A Pechino Express, quest’anno, si sono accese grandi rivalità ma anche grandi amicizie. Nella nona e penultima tappa di questa stagione, ieri su Sky e in streaming su NOW, in un momento di difficoltà per i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dopo un serio infortunio occorso alla “Divina”, i due sono stati aiutati e soccorsi da Totò Schillaci e Barbara Lombardo. E il momento di sconforto di Federica viene “alleviato” dall’abbraccio di Totò e Barbara. La finale di Pechino Express sarà giovedì 11 maggio alle 21.15 su Sky e NOW, tutti gli episodi sono sempre disponibili on demand.

Totò Schillaci e Barbara Lombardo eliminati in semifinale a Pechino Express 2023

I primi a saltare sul Tappeto Rosso nella nona tappa di Pechino Express sono stati gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), seguiti dalle Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia); ballottaggio finale con i Novelli Sposi e i Siculi, con Joe e Andrea che hanno preferito salvare i loro “rivali” Federica Pellegini e Matteo Giunta in finale candidando di conseguenza Totò Schillaci e Barbara Lombardo all’eliminazione, ipotesi confermata dalla busta nera. Per Totò e Barbara l’addio a Pechino Express è stato accompagnato dalle lacrime sincere degli altri concorrenti, Joe Bastianich in testa: un momento toccante nella fase decisiva di un gioco che è una vera esperienza di vita, dalla quale evidentemente torneranno tutti un po’ cambiati.

Pechino Express ascolti tv: i numeri della semifinale

La nona tappa di Pechino Express che ha visto l'eliminazione di Totò Schillaci e Barbara Lombardo, oltre all'infortunio di Federica Pellegrini (finale a rischio per i Novelli Sposi) registra 433mila spettatori medi con una share del 2,1%, in linea rispetto all’omologo episodio della precedente stagione

