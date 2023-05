Bikini rosa e lato b da Champions: Wag vince il derby Milan-Inter. Le foto

Zoe Cristofoli, lady Theo Hernandez segna un euro-gol in vista di Milan-Inter

"First lady di Milano", scrivono i fans. Zoe Cristofoli, la compagna di Theo Hernandez (autore di una rete strepitosa nel 2-0 di Milan-Lazio) pubblica una serie di scatti in bikini. Lato A e lato B che fanno sognare i tifosi rossoneri, ma non solo loro.

Tutti i followers dell'influencer (su Ig ha superato quota 1,2 milioni), indossatrice e dj fanno un'ideale standing ovations per lei. Anche i fans nerazzurri di Zoe Cristofoli non si sottraggono. "Sei la regina, ma forza Inter", si legge nei commenti.

Come andrà il derby di Champions League (semifinale d'andata) tra Milan e Inter non è dato sapere.

Una vincitrice però già c'è: Zoe Cristofoli ha segnato un euro gol sui social. Anzi una tripletta di foto super.

