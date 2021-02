“Sto da Dio così”, Al Bano fa un appello a Loredana e Romina

Un vero e proprio appello alla sua ex moglie Romina e alla donna che ama da quasi 20 anni, Loredana Lecciso.

“Mettiamoci seduti a tavola e facciamo pace”: Al Bano Carrisi vuole riunire la sua famiglia (allargata). Basta dissidi. Basta polemiche. E basta gossip. Ora Carrisi ha voglia di tornare a sorridere con la sua ex moglie e con la sua attuale compagna Loredana Lecciso (insieme hanno avuto due splendidi figli).



Da Mara Venier, a Domenica in, para di tutto senza freni. Riavvolge il nastro. “La separazione con Romina è stata inaspettata, ma non bisogna rimanere vittima degli eventi. Non ha distrutto la mia esistenza, mi sono rifatto una vita, sto da Dio, sto bene adesso, ma non rinnegherò mai il mio passato, ho un rispetto totale. Loredana è una madre perfetta. Ognuno ha un sogno, il mio è che Romina e Loredana si sedessero a tavola e mangiassero insieme a noi, senza recriminazioni, nessuno ha colpa di quello che è successo. Romina aveva le sue esigenze, le ha seguite e va bene così Se siete in ascolto Romina e Loredana, perché non ci incontriamo? La vita può essere breve o lunghissima, seminiamo semi di pace”,tuona Carrisi.



Eppure tempo fa, a Live non è la d’Urso, la Lecciso aveva annunciato: “Mi prenderei volentieri un caffè con Romina”. Parole che hanno avuto avuto il sapore dell’appello, rimasto inascoltato da parte di Romina. Ora Carrisi ci riprova: vorrebbe che le due donne facessero pace. Riuscirà? La Lecciso sembra essere pronta, visto che ha già teso la mano. Attendiamo la risposta della Power.