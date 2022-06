Svolta nel campionato di calcio: scudetto assegnato in 90 minuti, più i rigori

Preparatevi a un finale thrilling: spareggio secco in 90 minuti

Cambiano le regole del campionato di calcio. In caso di arrivo a pari punti al primo posto, lo scudetto non sarà più assegnato dagli scontri diretti o dalla differenza reti, bensì da uno spareggio secco in gara unica. Non solo: se al termine dei 90 minuti le squadre saranno in parità, non ci saranno i tempi supplementari ma si tireranno direttamente i calci di rigore.

Oltre ad approvare il bilancio, il Consiglio Federale ha dato il via altre modifiche: la regola delle 5 sostituzioni (che salgono a 6 in caso di tempi supplementari) diventa definitiva.

Approvate le date dei campionati per la stagione sportiva 2022/2023: la serie A inizierà il 14 agosto e terminerà il 4 giugno. La serie B prenderà il via il 13 agosto e l’ultima giornata si giocherà il 19 maggio. La serie C sarà invece in campo dal 28 agosto al 23 aprile. I Dilettanti inizieranno il 4 settembre e termineranno a maggio. La serie A femminile, infine, partirà il 27 agosto e concluderà la stagione il 28 maggio 2023.