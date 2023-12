Tenta di violentarla, poi il ricatto: “Fai sesso con me o mando le tue foto"

Padova/ tenta di violentare una studentessa, poi la ricatta: “Fai sesso con me o mando le tue foto scattate in doccia a tutti i tuoi amici"

Un Natale che poteva trasformarsi in una tragedia, per la studentessa libanese rimasta sola in Italia per le feste, e che stava per essere violentata da un ragazzo di Padova proprio la notte del 25 dicembre.

Un 27enne magazziniere che le aveva proposto, dopo aver chattato sul web, di incontrarla per conoscersi e per farle compagnia. Al telefono, riporta Repubblica, lui sembrava affettuoso, quasi protettivo. Così la ragazza ha accettato di incontrarlo. Si sono visti una prima volta in centro città. E si erano poi dati appuntamento la vigilia di Natale a casa di lei. Il 24 sera, dopo aver cenato, la ragazza ha iniziato a sentirsi male, lui le ha consigliato di farsi una doccia calda. Ma mentre lei era in bagno il 27enne ha tentato un primo approccio fisico, provando ad entrare nella doccia svestito e fotografandola con il cellulare. La giovane lo ha allontanato. Ma lui ha insistito, ha approfittato del suo malore, della sua debolezza fisica per palpeggiarla.

Provata e spaventata dalla situazione, la ventenne ha trovato nuovamente la forza di allontanarlo, facendolo uscire di casa. Passati solo pochi minuti, però, ha iniziato a ricevere messaggi dal giovane: non scuse, ma minacce. “Se domattina non ti presenti a casa mia per un rapporto sessuale, pubblico le foto che ti ho scattato nella doccia, le invio a tutti i tuoi amici e ai tuoi genitori”, le ha scritto lui.

A quel punto la studentessa ha chiamato il 113, ha denunciato tutto e hanno arrestato il 27enne, che ancora inviava messaggi minacciosi alla ragazza.