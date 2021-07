The Story Lab presenta Halo, un sistema di analisi per campagne influencer

Attiva sull’influencer marketing a livello nazionale e internazionale, The Story Lab vanta uno storico di esperienza nel campo della gestione di progetti influencer estremamente vasto. Ecco perché la full-creative advertainment agency di Dentsu Italia, guidata da Stefano Pagani, ha deciso di sistematizzare questo storico trasformandolo in un database proprietario che permette di interrogare i dati raccolti negli anni: si chiama HALŌ, ed è la suite di The Story Lab per comparare e stimare reach, KPI, costi ed efficacia di branding delle campagne talent e influencer.

A presentare lo strumento di intelligence proprietario di The Story Lab è Alberto Bommartini, Head of Influencer Marketing dell’agenzia. Bommartini ha voluto e guidato lo sviluppo di HALŌ per offrire a tutto il Gruppo Dentsu e ai suoi clienti un prodotto facilmente consultabile, indispensabile per trarre insight e benchmark suddivisi per talent, categoria merceologica e tipologia di contenuto. “Si tratta di uno strumento completamente fondato su dati proprietari di The Story Lab, che, integrandosi con dati di terza parte, permette a noi e a Dentsu di costruire un vantaggio competitivo importante rispetto agli altri player e alle piattaforme esterne cui solitamente ci si affida”, spiega Bommartini.

HALŌ è una vera e propria suite di funzionalità che permette di analizzare le campagne influencer marketing da diversi punti di vista. Quattro gli ambiti di analisi inclusi nella Suite:

HALŌ KPI Database: Permette una valutazione pre-campagna in termini di portata potenziale di ogni singolo talent e offrendo un confronto benchmark tra tutti i KPI, sia in termini di follower-size che in termini di industry.

HALŌ Reach Intelligence: Stima la portata della campagna con una deduplica algoritmica, sia tra contenuti dello stesso Talent che tra tutti i Talent coinvolti, consentendo una maggiore precisione.

HALŌ Branding Index: Monitora 6 specifici elementi quali-quantitativi delle campagne influencer e restituisce un index su misura per ciascun talent, che consente di confrontarli nel momento della selezione sia dal punto di vista dei suoi volumi sia dal punto di vista del suo Brand Power (cioè la risonanza con i territori e i valori della specifica Marca coinvolta).

HALŌ Impact Analysis: Analizza l’impatto e l’effectiveness degli elementi di Brand sull’audience, calcolando la qualità e la percentuale di esposizione della posizione del logo, del brand, del prodotto all’interno dei contenuti compresi nella campagna influencer (video o statici).

HALŌ è un progetto di innovation concepito e sviluppato interamente da The Story Lab e guidato sin dai primi passi proprio da Bommartini insieme al team Intelligence e al team Tech dell’agenzia: “La natura dei prodotti di analisi presenti nella suite di HALŌ, lo sviluppo dell’interfaccia, l’architettura dato e il trattamento delle informazioni sono stati ideati, curati e sviluppati completamente in-house da un team multi-disciplinare che unisce competenze tech, ux, data strategy e influencer management”, commenta l’Head of Influencer Marketing dell’agenzia.

Il database è già alla base dei processi creativi di The Story Lab per tutti i clienti attivi sull’influencer marketing. Nel 2022, alcune delle funzioni della suite verranno rese disponibili anche per l’accesso diretto alle aziende, offrendo una vista aggregata dei dati: sarà cioè possibile richiedere un’utenza e utilizzare il database indipendentemente dalle progettualità attive con l’agenzia. The Story Lab sarà partner di UPA per il convegno Influencer Marketing ’21 in programma il prossimo 14 settembre. In agenda diversi interventi firmati The Story Lab, a cura di Alberto Bommartini, Federico Mancin e Giulia Laura Peracchio.