TOGLI LA PANCIA! – DVORA ANCONA

Quando si parla di pancia di solito si pensa agli accumuli di grasso che tendono a localizzarsi nell’addome, soprattutto dopo i 40 anni, causando la famigerata pancetta, tanto odiata sia dagli uomini che dalle donne! Il grasso però non è l’unico problema di cui può risentire la zona addominale. Spesso la pelle della pancia ‘cede’ e si presenta flaccida e rilassata, vuoi per il naturale invecchiamento o per altri fattori, come per esempio una gravidanza. Quando il tessuto cutaneo presenta importanti rilassamenti diventa molto difficile restituire tonicità alla pelle senza intervenire con qualche trattamento. La ginnastica è sempre raccomandata, ma spesso non basta a cancellare gli antiestetici cedimenti cutanei.

Esiste una valida alternativa per chi non se la senta di affrontare un intervento chirurgico invasivo per risollevare i tessuti? La risposta per fortuna è sì! Parliamo di Golden Lift, una tecnica a radiofrequenza frazionata che permette di ottenere ottimi risultati in termini di tonificazione della pelle.

Vediamo come funziona: mediante il calore veicolato da microaghi rivestiti d’oro la cute viene stimolata in profondità a produrre nuovo collagene e fibre elastiche, recuperando così tono e compattezza. L’effetto è quello di un vero e proprio lifting: la pelle è più tonica e distesa, le rughe attenuate. Golden Lift è un trattamento utilizzabile oltre che per l’addome anche per altre parti del corpo soggette al rilassamento cutaneo, come collo, braccia e interno coscia.

La seduta dura circa 30 minuti e il risultato ottimale si otterrà ripetendo il trattamento per 3 sedute a distanza di un mese una dall’altra.