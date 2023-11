Trattativa Stato-Mafia, su Affari l'incontro segreto De Donno-Mori-Borsellino

Possono finalmente dire la loro, il generale Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno, assolti completamente e definitivamente in Cassazione nel processo sulla presunta “Trattativa Stato-mafia”. E lo possono fare all’indomani della pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Suprema Corte, che ha ricostruito passo dopo passo gli errori e le falle nel ragionamento di magistrati e giudici. Anzi, Mori e De Donno hanno atteso che calasse il sipario sulla vicenda giudiziaria per far uscire la loro ultima fatica, scritta a quattro mani, “La verità sul dossier Mafia-Appalti” (Piemme, 240 pagine, 19,90 euro), in commercio da domani 14 novembre.

Un generale e un capitano, protagonisti in prima fila nella lotta contro Cosa Nostra, che raccontano cosa c'è dietro la persecuzione giudiziaria e mediatica che hanno subito: il "Dossier mafia-appalti", le cui indagini furono ostacolate in primis dalla magistratura siciliana, che archiviò senza giustificazioni quella pista ancora tutta da percorrere, ma in cui sia Giovanni Falcone sia Paolo Borsellino credevano fortemente. Tanto che quest’ultimo organizzò un incontro segreto con il generale Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno, descritto nel passaggio del libro in uscita che Affaritaliani.it ha il piacere di pubblicare in anteprima.