Usa, Starbucks si “reinventa” con nuovi prodotti,locali e strategie di vendita

Starbucks si "reinventa" con nuovi prodotti, locali e strategie

Il 69 enne Howard Schultz nuovamente alla guida di Starbucks, dopo due ritiri nel 2000 e 2017 e altrettanti ritorni, ha presentato a Seattle i piani futuri del Gruppo a investitori ed analisti. Nei momenti più delicati, questa volta dopo la pandemia, Schulz è sempre ritornato confermando però che rimarrà solo per un anno, fino all'aprile 2023. Gli succederà Laxman Narasimhan, ex direttore della Pepsico, che è intervenuto dicendo "Sono venuto in questo paese senza niente. Sono un testimone del sogno americano. La resilienza è ciò che mi definisce”. Schulz ha trasformato una piccola catena che nel 1987 contava appena circa 10 caffetterie a Seattle in un brand mondiale che in borsa vale circa 100.000 milioni di euro. Ha 35.000 negozi in 80 mercati e più di 400.000 dipendenti, inclusi i franchising.

Starbucks, la scommessa del Giappone, un successo insperato

Dopo aver raccontato l’aneddoto dell’apertura in Giappone in cui nessun consigliere del Gruppo credeva e che, invece, è stato un formidabile successo perchè (Starbucks ha 400 negozi a Tokyo e 1.800 in Giappone), Schulz ha stilato la tabella di marcia per quello che lui e i suoi dirigenti hanno chiamato “reinvenzione”. “Stiamo reinventando l'azienda, ma non stiamo reinventando ciò che facciamo. Stiamo solo reinventando il modo in cui lo facciamo e la pandemia in questo senso ci ha costretto a cambiare”. Starbucks riceveva a malapena la consegna a domicilio e ora riceve il 25% degli ordini tramite dispositivo mobile e spedisce il 50% .

Starbucks, presenta i nuovi prodotti, macchine e locali

Durante 6 ore di presentazioni si sono visti alcuni nuovi prodotti, come una bevanda fredda al gusto di pistacchio, cacao e agrumi (Pistachio Creme Cold Brew), pronta nel prossimo inverno, nuove macchine da caffè e macchine, che faranno risparmiare tempo e denaro nel preparare le bevande e nuove iniziative commerciali. E poi previsioni ottimistiche di crescita e redditività con potenziali dividendi multimilionari.I clienti di Starbucks sono già millennial o di generazione Z. La maggior parte opta per le bevande fredde, che rappresentano già il 70% delle vendite negli Stati Uniti (80% in estate). Ma sempre più clienti cercano di mangiare. Prima era solo un cliente su 5. E il rinnovamento andrà anche sui locali “È chiaro che i nostri negozi devono cambiare. Sono stati costruiti per un'altra epoca. E devono modernizzarsi per essere all'altezza di questo momento", ha affermato il direttore operativo John Culver. Saranno automatizzati con la possibilità di effettuare ordini attraverso schermi e nuove apparecchiature di produzione. Il nuovo Syren System ridurrà il tempo di realizzazione di un Frappuccino da 83 a 35 secondi. E una nuova macchina trasformerà in pochi secondi la preparazione del caffè freddo, quando fino ad oggi si usavano 20 passaggi e 20 ore, da quando veniva lasciato riposare.

Starbucks, la reinvenzione porterà una nuova era di crescita

"La reinvenzione introdurrà una nuova era di crescita-hanno detto direttori-più vendite nei caffè esistenti, nuove aperture e margini più elevati consentiranno ai profitti di crescere a un tasso dal 15% al ​​20% all'anno per i prossimi tre anni, rispetto alla precedente previsione dal 10% al 12%. Il Gruppo prevede di arrivare a 45.000 negozi entro il 2025, con molte aperture in Cina, e 55.000 entro il 2030. L'azienda sta avviando test di mercato per vendere dolci appena sfornati, insalate, cibi vegetariani, altri cibi a base di uova. La vendita di nuovi prodotti pronti da bere nei supermercati e in altri canali sarà un'altra strada per la crescita. Il programma fedeltà Starbucks Rewards è un altra novità che conta già 58 milioni di membri, di cui 27 milioni negli Stati Uniti (un adulto su 10 nel Paese). L'azienda si è anche alleata con Uber Eats e nel 2023 vuole distribuire anche negli Stati Uniti con DoorDash. Starbucks aprirà sedi dedicate per la sola consegna "Qualunque sia l'ora-è stato detto in una presentazione-Starbucks può servirti in macchina, a casa, in spiaggia o ovunque tu sia”.”

Starbucks , più carte regalo vendute di Apple, Google, Home Depot e Target messi insieme.

Lo scorso dicembre, Starbucks ha venduto più carte come regalo di Apple, Google, Home Depot e Target messi insieme. Negli Stati Uniti, quasi la metà della spesa dei consumatori nella sua catena è prepagata. Ora l'azienda vuole lanciare Rewards Together, un'alleanza con altre carte fedeltà per ottenere e riscattare punti: al centro dei riflettori compagnie aeree, negozi di moda, hotel e altri brand. Starbucks distribuirà il 50% dell'utile in dividendi e tra questo e il riacquisto di azioni prevede di destinare circa 20.000 milioni agli azionisti nei prossimi tre anni. E qualche rinnovamento anche per il personale. Promesse di aumenti salariali, suggerimenti digitali più facili, piani di carriera, più permessi, flessibilità e miglioramenti delle condizioni di lavoro. Un punto, quello del rapporto con i lavoratori, che è sempre stato un anello un po’ debole nella crescita formidabile del Gruppo.