Verona, ragazza di 26 anni trovata morta nel fiume: si indaga per omicidio

È di Erica Boldo il corpo nudo ritrovato lungo il fiume Tartato ha Verona. La ragazza aveva 26 anni ed era di origine mantovana. Sulla sua morte la Procura di Verona indaga per omicidio

Nella giornata di domenica 7 luglio è stato ritrovato il cadavere nudo di una donna di 26 anni incastrato in una chiusa del fiume Tartaro a Vigasio, in provincia di Verona. Si tratta di Erica Boldi, una ragazza mantovana che, stando alle prime informazioni, in passato aveva avuto problemi di tossicodipendenza e si era allontanata dalla famiglia (per questo non c'è mai stata alcuna denuncia di scomparsa). Il corpo della giovane è stato trovato da un operaio manutentore delle acque che ha subito chiamato i carabinieri di Villafranca e di Verona.

Proprio la procura del capoluogo di provincia veneto ha aperto un'indagine per l'omicidio della 26enne. L'esame autoptico ha rilevato che sul corpo della giovane non ci sono segni di violenza, ma anche che la ragazza non è morta per annegamento. Questo elemento, in particolare, rafforza l'ipotesi che Erica Boldi sia stata gettata nel canale già morta. Si presuppone anche l'ora in cui questo sarebbe avvenuto: poco prima della mezzanotte di sabato 6 luglio, alcuni residenti della zona avrebbero sentito una macchina avvicinarsi e ripartire poco dopo a gran velocità.

Tutte le videocamere presenti nei dintorni stanno venendo controllare dagli inquirenti. Proseguono anche le indagini sul giro di frequentazioni della 26enne per capire se la sera della sua morte era insieme a qualcuno oppure no. Non si esclude che il corpo della giovane sia stato buttato nel fiume da un altro soggetto. Allo stesso modo, gli inquirenti tengono in considerazione anche l'ipotesi del gesto volontario. Il corpo di Boldi si trova nell'obitorio dell'ospedale di Borgo Roma, a Verona, dove saranno effettuati altri esami per stabilire la cause del decesso.