Via le macchie cutanee - Dvora Ancona

La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, come tale è importante che sia sempre in buono stato, va curato proprio come curiamo il cuore o il fegato. Ci difende dall’ambiente esterno, ci protegge da ciò che ci circonda, è una sorta di barriera fra noi e l’esterno.

Se però non ce ne prendiamo cura la pelle può macchiarsi, le donne a volte anche in giovane età per problemi di tipo ormonale. E sono soprattutto gli ultravioletti i principali responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle, di cui le macchie cutanee sono spesso un segno. Senza una protezione adeguata compaiono le "tâches de café", come le chiamano i francesi, e per toglierle non c’è niente di magico: non esiste una gomma per cancellarle, ma alcuni trattamenti come il laser, peeling o luce pulsata possono migliorare notevolmente la situazione.

Le macchie possono essere di diversa natura: le comuni efelidi, le lentigo solari, le cheratosi seborroiche, i melasma, le macchie scure occasionali. E’ importante, quindi, che la diagnosi sia eseguita da uno specialista. Non tutte le macchie cutanee, infatti, possono essere trattate con il laser e sarà il medico a consigliare la cura più idonea. Inoltre, non esiste una sola apparecchiatura, ma l’attacco alla macchia deve essere sinergico ed occorre intervenire prima con il laser giusto oppure con la luce pulsata, poi con una crema adeguata.

I laser di ultima generazione si ispirano al principio della fototermolisi selettiva: il “target”, in questo caso la macchia, viene colpita dal fascio di luce del laser risparmiando i tessuti circostanti, distruggendo però il pigmento della melanina senza lasciare cicatrici o croste sulla zona colpita. Dopo il trattamento le macchie appariranno semplicemente più scure e poi con il tempo si schiariranno lasciando il posto alla pelle nuova. Le macchie possono essere anche schiarite con l’uso di creme depigmentanti.

Va ricordato però che col tempo e con l’esposizione al sole, le macchie tendono a riformarsi, occorre quindi proteggersi in modo adeguato. Alla prima comparsa di macchie scure, anche minuscole, è consigliato subito rivolgersi allo specialista, perché se trascurate accelerano la loro formazione, raggruppandosi fino a formare una macchia di dimensioni evidenti e antiestetiche.