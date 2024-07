Von der Leyen riconfermata alla guida della Commissione Ue con 401 voti: FdI vota contro

Von der Leyen riconfermata alla guida della Commissione Ue

Il Parlamento europeo ha approvato la conferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea con 401 voti a favore, contro 284, 15 astensioni e 7 schede nulle. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ha votato contro la neopresidente. A causa dell'assenza di un eurodeputato la maggioranza necessaria per la sua approvazione era scesa a 360. Con il voto di oggi si apre la partita dei commissari europei. I commissari che saranno proposti dovranno essere sottoposti allo scrutinio del Parlamento europeo, con tutta probabilità da settembre o ottobre.

Ue: Tajani “Congratulazioni alla von der Leyen per conferma alla guida Commissione europea”

“Congratulazioni a Ursula von der Leyen! Fieri del grande lavoro di squadra del Ppe per sostenere la tua conferma alla guida della Commissione europea. Conta sempre su Forza Italia per costruire un’Europa più competitiva, più sicura e portatrice di pace”. Così su X il Ministro degli Esteri, Vicepresidente del consiglio dei ministri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sulla conferma della von der Leyen alla guida della Commissione europea.

FDI, ok Verdi ha reso impossibile nostro si' a von der Leyen

"L'ufficializzazione del voto favorevole dei Verdi ha reso impossibile il nostro sostegno a von der Leyen". Lo ha dichiarato Carlo Fidanza di FdI in un punto stampa.

Fidanza, con von der Leyen inascoltato messaggio elettori

"Le scelte fatte in questi giorni, la piattaforma politica, la ricerca di un consenso a sinistra fino ai Verdi hanno reso impossibile il nostro sostegno a riconferma della presidente Ursula von der Leyen". Lo ha detto il capodelegazione di Fdi all'Eurocamera Carlo Fidanza sottolineando che con la rielezione "non viene dato seguito al forte messaggio di cambiamento uscito dalle urne del 9 giugno". "Questo non pregiudica il nostro rapporto di lavoro istituzionale che siamo certi possa portare a alla definizone di un ruolo adeguato in seno alla prossima commissione che l'Italia merita", ha aggiunto.