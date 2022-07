Wimbledon: Nadal si ritira, niente semifinale. Kyrgios in finale

Wimbledon: Nadal si ritira, niente semifinale contro Kyrgios. Finale contro Djokovic o Norrie

Rafael Nadal si ritira dal torneo di Wimbledon. Lo spagnolo non giochera' la semifinale contro Nick Kyrgios per l'infortunio ai muscoli addominali. "Ci ho pensato molto - ha detto in una conferenza stampa - ma non ha senso giocare. Credo che non posso continuare a giocare con questo dolore". Il mancino di Manacor, pur infortunato, era riuscito nell'impresa di battere in 5 set l'americano Taylor Fritz ai quarti di finale. A questo punto Kyrgios è qualificato alla finale di Wimbledon dove affronterà il vincitore del match tra Novak Djokovic e Cameron Norrie.

Wimbledon: Nadal, mi ritiro per non aggravare infortunio

"Non posso continuare a giocare con questo dolore, non voglio rischiare di aggravare la situazione dell'infortunio. Non posso essere competitivo". Lo ha detto il tennista Rafael Nadal nel corso di una conferenza stampa convocata per spiegare i motivi del suo ritiro dal torneo di Wimbledon. Lo spagnolo avrebbe dovuto giocare domani la semifinale contro Kyrgios che cosi' si qualifica direttamente per la finale. "Sono triste - ha aggiunto Nadal - ma penso di aver fatto la cosa giusta nel continuare a giocare la partita contro Fritz perche' ho vinto". Nadal cosi' rinuncia al tentativo di vincere il Grande Slam dopo le vittorie agli Australian Open e al Roland Garros.