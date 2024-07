Ascolti tv, Rai festeggia l'oro di Martinenghi. Papi fermo al 5% di share

Ascolti tv ieri 28 luglio 2024: Tilt (5%) perde ancora con le repliche di Report (5,4%)

Rai2 conquista il primo posto negli ascolti con le Olimpiadi di Parigi 2024 e la finale dei 100 metri rana con l'oro Nicolò Martinenghi. La gara è stata seguita da 3.101.000 spettatori pari al 22.2% di share. Medaglia d'agento per Segreti di famiglia su Canale 5 con 1.580.000 spettatori per il 13.3% di share. Terzo posto per le repliche di Mina Settembre su Rai1 con 1.529.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 luglio 2024 per le altre reti: le repliche di Report su Rai3 con 729.000 spettatori (5.4%), Tilt - Tieni il tempo su Italia 1 con 525.000 spettatori (5%), Schegge di paura su Rete 4 con 395.000 spettatori (3.3%), Heat - La sfida su La7 con 233.000 spettatori (2.5%), Italia's Got Talent su TV8 con 322.000 spettatori (2.5%), Little Big Italy sul Nove con 327.000 spettatori (2.4%).