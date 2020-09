“Accettatevi sempre”: l’influencer Aurora Celli parla della vitiligine

Adesso Aurora Celli, una delle influencer più seguite e amate della Rete, mette la parola fine alla storia con Denis Dosio (che entrerà nella casa del Grande Fratello vip domani sera). Ma, soprattutto, fa chiarezza sul loro rapporto di amicizia dopo l'addio.

“C’è stima e affetto”, ci racconta una fonte anonima che conosce bene entrambi. Aurora sta volando sui social e, secondo rumors, potrebbe presto prendere parte ad un programma televisivo. Ma c’è massima segretezza sul nuovo progetto: una spifferata bomba che arriva alle nostre orecchie ci dice che la Celli potrebbe agguantare un successo senza precedenti.

Intanto, Aurora racconta senza freni e censure la vitiligine. “Il rapporto che ho con la mia malattia non è stato sempre perfetto. Quando ho scoperto di avere la vitiligine per me è per la mia famiglia è stato uno shock”, dice in esclusiva a Affaritaliani.

“Nessuno dei miei familiari ce l’ha, i dottori hanno detto che mi è uscita per un forte stress - continua. All inizio non mi accettavo. Cercavo di nasconderla in tutti i modi! Anche perché sui social già ero molto conosciuta e mi vergognavo a mostrarmi in un modo in cui i miei fan non mi avevano mai vista ! Avevo paura di non essere accettata perché io in primis non lo facevo!! Poi col tempo ho capito che per lavare via i pregiudizi dovevo solo amarmi per quella che ero . È così ho fatto. A tutte le ragazze dico: accettatevi. Sempre”.

Poi continua, sempre senza filtri. E dice: “Le mie fan mi hanno molto aiutata in questo... quando ho cominciato a mostrarmi senza vergogna, tra pochissimi commenti di qualche bullo, ce n erano comunque centinaia di incoraggiamento e apprezzamento”.

Domani nella casa del Grande Fratello vip entrerà Denis Dosio (super influencer, bellissimo e cliccatissimo). In queste ore tutti si stanno chiedendo come mai sia finita la loro storia, che era super social.

“Ci siamo conosciuti sul lavoro. Ci siamo sentiti e frequentati per due mesi. L’ultima volta che ci siamo visti è stata a luglio quando lui è venuto a Roma per fare i provini del Gf. In quell’ occasione ci siamo entrambi resi conto che la distanza Roma Forlì era veramente tanta”, dice la Celli. “Ora io sto con un altro ragazzo, Denis mi ha fatto un grandissimo in bocca al lupo per questa mia nuova storia proprio su tik tok qualche Giorno fa. È il non posso che fare un enorme in bocca al lupo a lui per la sua entrata al GFvip!”, parola di Aurora. Caso chiuso.