Ascolti tv, “Ogni mattina” la Volpe sfiderà Magalli? Ecco l’indiscrezione

Scontro di fuoco. Adriana Volpe torna in tv e potrebbe duellare con Giancarlo Magalli. Infatti, con un vero colpo di scena inaspettato, l'ex concorrente del Grande Fratello vip ha firmato un contratto con Otto (la tv in chiaro di Sky dove sembra che siano cresciuti gli investimenti sulla nuova programmazione).

Il nuovo programma della Volpe si chiamerà "Ogni mattina". Andrà in onda tutti i giorni nella fascia del daytime. La messa in onda, dalle prime indiscrezioni, dovrebbe durare cinque ore. Tantissimo. L'ex conduttrice de I fatti vostri quindi potrebbe sfidare a colpi di share Giancarlo Magalli (con il quale i rapporti, lo ricordiamo, sono molto tesi dopo una furibonda lite in diretta che si è trascinata in tribunale tra carte bollate e avvocati).

La Volpe sarà affiancata da Alessio Viola, volto di Skytg24. La conduzione, a quanto pare, gli stava stretta ed aveva già tentato la strada dell'intrattenimento televisivo. Senza particolari successi. Adesso ci riprova. Speriamo bene. Per la Volpe, però, si prospetta una strada che potrebbe essere tutta in salita. La spifferata giunta alle nostre orecchie parla di programma difficile da affrontare perchè molto lungo. Servono ospiti, grandi interviste e tanto budget per cercare quanto meno di "solleticare" i colossi del daytime televisivo, visto che vincere sembrerebbe per adesso abbastanza ipotizzarlo.

Ma un'altra gola profonda ci dice che dopo il Grande Fratello vip la Volpe aveva ricevuto la proposta di un programma al weekend su Mediaset. Quasi certamente al mattino. Sembra che abbia rifiutato virando su Otto. Staremo a vedere quello che accadrà a breve. Perché il nuovo format della Volpe, in programma per settembre, potrebbe iniziare molto prima. Forse a giugno. Ma pare che la squadra sia ancora in alto mare. Queste sono le ultimissime spifferate.