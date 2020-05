Ascolti tv, la domenica Mediaset è targata Barbara d’Urso. L’indiscrezione...

Si lavora alla nuova edizione. L’annuncio è arrivato durante la diretta di Pomeriggio5 e i fan, in Rete, hanno iniziato il tam tam. La d’Urso a settembre tornerà al timone di Domenica live, il super contenitore della Rete ammiraglia Mediaset. Non è un'indiscrezione, ma una notizia. La regina di Cologno Monzese, intervistando Nadia Rinaldi, ha colto l’occasione per confermalo al suo amatissimo pubblico: “Torneremo a settembre”. Il riferimento è, ovviamente, a Domenica Live che durante la stagione televisiva in corso ha battuto la concorrenza su Rai1 (ovvero il programma A ruota libera di Francesca Fialdini) con ascolti altissimi ed uno share oltre il 20%.

Per la d’Urso gli ultimi mesi di lavoro sono stati scanditi da un ritmo serrato. L’emergenza Coronavirus ha costretto la televisione ad una nuova impaginazione: esperti, medici, virogologi, ma anche gente comune - cittadini o piccoli imprenditori - sono entrati nelle nostre case grazie alla televisione. Che in questi momenti di quarantena ha fatto compagnia agli italiani.

Non sono mancati approfondimenti, collegamenti e interviste anche al Live - che ha mandato in stand by - temporaneamente - le amate Sfere per dare spazio alla pagina dedicata al Covid-19 con ospiti illustri in studio (nel rispetto del distanziamento sociale) o in collegamento.

E proprio domenica, anche senza le Sfere, lo show di Canale5 ha fatto tremare la concorrenza (Fazio e Giletti) posizionandosi ancora una volta in testa con picchi di 4 milioni di telespettatori, oltre il 20% di share e 11 milioni di contatti in Rete. Stessa ricetta, già pronta, per Domenica live chea settembre tornerà. C’è chi parla di tante novità al suo interno, come accade spesso in tutti i programmi della d’Urso che riescono - sempre - ad essere al passo con i tempi.