Ascolti tv, le “Storie” di Eleonora Daniele conquistano gli italiani

Parola d'ordine: diretta. Giorno dopo giorno, come avviene da anni. Sempre dal lunedì al venerdì su Rai1, dalle 10 alle 12. Per Eleonora Daniele inizia una nuova stagione televisiva, la prima da mamma (a maggio è nata Carlotta).

La Daniele, cintura nera di share per i suoi risultati brillanti, si racconta a Nuovo Tv (la rivista Cairo diretta da Riccardo Signoretti). "Mi sarebbe piaciuto avere accanto la mia mamma, ma lei vive a Padova. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa per dare la poppata alla mia bambina”, dichiara la presentatrice Rai. “Non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai , sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra”.

A Roma, nella sala stampa di viale Mazzini - durante la presentazione dei palinsesti - la Daniele si mostra solare, brillante, entusiasta. Ci sono tutte le maestranze Rai ad accoglierla. Il suo gioiellino televisivo, Storie italiane, viene presentato in pompa magna: un programma che ormai Eleonora sente addosso come la propria pelle e che nel corso degli anni riceve decine e decine di premi. Mettetevi comodi. Da lunedì Eleonora tornerà a farvi compagnia con il suo (inimitabile) tocco stakanovista.