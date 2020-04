Ascolti tv, Luca Argentero come Montalbano. Ecco cosa accadrà in autunno

In viale Mazzini già si parla di bis. E le prossime quattro puntate di “Doc - nelle tue mani” saranno in onda in autunno. Nessun condizionale. E’ una certezza. Ce lo racconta una fonte anonima.

Stamattina i dirigenti di viale Mazzini hanno brindato dopo gli ultimi dati di ascolto che parlano di chiusura col botto con il 31,4% di share e 8,4milioni di telespettatori (ovviamente, i festeggiamenti sono avvenuti davanti ad un computer, a debita distanza, in videoconferenza).

Per fortuna alla gioia non c’è mai fine: Argentero, come Montalbano, riesce a tenere l’Italia incollata alla tv anche in un momento in cui gli ascolti registrano un calo fisiologico dovuto all'emergenza Covid-19, che ha rivoluzionato il modo di fare televisione e le abitudini degli italiani. Ed è forse per questo che si starebbe accarezzando l'idea di utilizzare le repliche di Doc, come accade da tempo con il commissario di Rai1, per accontentare i fan della fiction campione di ascolti.

La serie tv resta un vero asso nella manica per Rai1. Lo sanno bene i vertici di viale Mazzini che stanno inanellando una serie di successi. L’unico dato basso, negli ultimi mesi, è stato registrato con la fiction (in onda in una sola serata) su Alberto Sordi. Ma si è trattato di un piccolo incidente di percorso: il film sulla vita di Albertone, realizzato dal regista Luca Manfredi, è andato in onda in piena emergenza Coronavirus e senza molta promozione nei programmi (visto lo stop alle ospitate). Altra storia.

Rai1 ha giocato i supplementari con Argentero e Doc. Che potrebbe rubare la leadership a Montalbano con un braccio di ferro di fuoco, tutto all’insegna dello share (ben oltre il 25%). Argentero come il commissario. Ma i fan di Montalbano già mettono in guardia tutti: “Guai a toccarlo”. Pericolo scongiurato. Almeno per adesso.