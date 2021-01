Grande Fratello Vip, endorsment di Zorzi: indovinate chi è l’opinionsita?

Una chiacchierata notturna, che non sfugge ai fan della Rete, svela alcuni segreti di Tommaso Zorzi. Che, parlando con i vipponi, racconta: "Mi piace molto come opinionista Patrizia Groppelli". Si tratta di un volto storico nei programmi di Barbara d'Urso, dal Pomeriggio5 a Live non è la d'Urso.



Sempre schietta, molto temuta, amatissima dal pubblico: la Groppelli (probabilmente) non sa del giudizio di Zorzi. Ora il pubblico spera in un incontro al Live, magari alle sfere dove Zorzi potrebbe approdare dopo la fine del Gf vip. E se in una delle temutissime sfere ci fosse proprio la Groppelli? Potrebbe accadere di tutto. Tenetevi pronti.