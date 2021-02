La storia di Driss El Faria, "Dai locali notturni alla vita da imprenditore"

Ne avevmo parlato qualche settimana fa. La storia di Aviva Wines e delle bollicine colorate che fanno impazzire la Rete, posizionandosi al primo posto su Amazon tra i Best seller, è stata raccontata stamattina sulle pagine de Il Corriere della sera.

"Uno spumante pop", come lo ribatezza il noto quotidiano, che piace al popolo della Rete e non solo. Ma all'interno di questo successo c'è una storia nella storia. Andiamo per gradi.

Parla Moulay Driss El Faria, 29 enne nato a Vigevano (in provincia di Milano) di origine marocchine. Una laurea e un master nel curriculum, oltre a tanta voglia di sfondare il muro del successo. A conti fatti ha già raggiunto traguardi importanti.

Le bollicine colorate Aviva Wines sono in commercio da un anno circa e il fatturato nel 2020 si è attestato intorno ai 2 milioni di euro. Un modello di business vincente che sta, praticamente, portando sempre più in alto Aviva Wines. Driss El Faria è titolare della 25H Holding, che è la società che ha lanciato il marchio Aviva, distribuito da El Original.

"Al vino ho aggiunto il colorante ed il gioco è fatto - racconta al Il Corriere della sera. Il settore era inesplorato. Ho puntato tutto su comunicazione via social e passaparola cercando di lanciare una moda. I prodotti sono in vendita su Internet o anche nei bar e locali. Di solito lo acquistano anche per stupire gli amici mettendo a tavola un prodotto colorato. Quest'anno l'azienda punta a triplicare il fatturato dello scorso anno".

Driss El Faria ha una storia comune a quella di tanti altri coetanei. Una storia scandita dai sacrifici (per pagarsi gli studi universitari lavora nei locali notturni di Milano) che hanno ripagato nel tempo. Adesso la sua vita è frizzante. Colorata. Proprio come Aviva Wines. A lui, infatti, si deve l'idea della "Birra del bomber", nata insieme al gfrande Christian Vieri.