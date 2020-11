Una donna alla conduzione? La spifferata sul nuovo format di Di Lorenzo

Si lavora sodo all'interno della LDM, la società di Produzione che fa capo a Daniele Di Lorenzo. Sul banco dei prossimI lavori c'è un nuovo format che andrà in onda su Real Time a partire dalla prossima stagione.



Ma ora giunge una nuova spifferata alle nostre orecchie: sembra che alla conduzione ci sarà una donna. Non sappiamo di chi si tratta, al momento. Ma il programma sui cambiamenti estetici, che vedremo in onda dalla prossima stagione, è uno dei format più attesi. Di Lorenzo sta lavorando anima e cuore a questo progetto.

Bocche cucine all’interno della LDM: non trapela il nome della donna che dovrebbe condurre il programma. L’altra indiscrezione che arriva alle nostre orecchie è legata agli ambienti milanesi: sembra che il nuovo format, già messo nero su bianco, sarà girato lontano da Roma.

Ovviamente si sta procedendo alla realizzazione del format seguendo tutti i protocolli di sicurezza per il Covid (che ha cambiato totalmente il modo di fare televisione in questi ultimi tempi). Di Lorenzo, intanto, è impegnato anche sul fronte delle prossime Olimpiadi di Tokyo dove - quasi sicuramente - potrebbero arrivare gli E-sports. Ovvero discipline tecnologiche. Per la prima volta sarà messa in piedi una vera e propria squadra di appassionati di videogame.