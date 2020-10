“Vuole solo pubblicità”: Giucas Casella contro Otelma. Ecco la cannonata

Una cannonata quella di Giucas Casella contro il Divino Otelma. "Vuole solo pubblicità, forse per questo ha fatto inviare una lettera del suo avvocato alla Cipriani.

Casella, l'unico mentalista della tv, non risparmia critiche a quello che qualcuno definisce - da sempre - suo acerrimo nemico. Ma, in diretta al telefono su RTL102.5 News - precisa: "Siamo totalmente diversi, ma c'è comunque stima. Io sono Giucas Casella, ricordatelo".

Un breve rewind sulla questione che sta animando il gossip. Francesca Cipriani ha ricevuto una lettera dal legale di Otelma per un risarcimento danni a causa dell’incidente sulla spiaggia dell’Isola dei famosi. Ovviamente per la Cipriani è stato un fulmine a ciel sereno.

Giucas Casella va giù duro. Senza freni. Vuole difendere Francesca in ogni modo e dice: “Ma ci rendiamo conto? Forse cercava un po’ di pubblicità, qualche invito in tv perché non lo vediamo da tempo. Sono sicuro che Francesca e Otelma erano molto amici, si sentivano sempre. E ora? Non posso crederci”. Insomma, questa sua frase ha il sapore di una vera bordata, senza precedenti, al Divino Otelma (che continua a parlare al plurale quando viene intervistato).

Giucas sta vivendo un periodo bellissimo da nonno, vuole tornare in Honduras. “Devo farlo. Non pensate che mi sia passata la voglia, tornerò con Francesca Cipriani: è il mio sogno. Ma devo ammettere che sto impazzendo per il piccolo Giacomo, vivo per lui. Mio nipote mi ha fatto rinascere”, conclude Giucas.