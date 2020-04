Coronavirus, "al governo 6 pratico più che politico. Servono due rivoluzioni"

Il Governo Conte ha varato una manovra poderosa per aiutare in questa prima fase di emergenza e per rilanciare sul futuro le imprese italiane e le professioni. Una manovra che è guardata anche dal nostro giornale da diversi punti di vista e che in parte incrocia anche il tema delle scelte dell'Europa rispetto al rilancio dell'economia durante e dopo la pandemia. Tra gli imprenditori con responsabilità rispetto a migliaia di suoi colleghi e a decine di migliaia di lavoratori abbiamo letto in queste settimane diverse posizioni interessanti da parte di Giovanni Lamioni, Presidente di Confartigianato Grosseto, Presidente di Artex, titolare di una importate azienda del mondo del restauro e già Presidente di Camera di Commercio di Grosseto.

Lamioni cominciamo a fare chiarezza? Ci dia un voto e ci spieghi perchè all'azione del Governo diventata legge in questi giorni per aiutare le imprese.

"Le pagelle non mi sono mai sembrate il modo migliore per sintetizzare un giudizio ma se proprio devo direi che il voto è un 6 pratico più che politico. Il Governo ha oggettivamente fatto uno sforzo significativo per tempi e per contenuti per cercare quantomeno di intervenire con una azione di assistenza alle imprese in un momento in cui ci hanno costrette per legittime ragioni di salute pubblica a chiudere. Ci hanno dato strumenti per ridurre il più possibile il prezzo che avrebbero pagato e che pagano milioni di lavoratori, provando tra ferie e cassa integrazione almeno a tutelarne una parte di reddito. Hanno stanziato forme di sostegno economico per quanto minime (i 500/800 euro mese per alcuni professionisti e lavoratori di diversi settori) che di sicuro non risolvono i problemi di oggi e che hanno anche limitazioni che non consentono a tutti di accedervi ma sono comunque uno sforzo. Hanno organizzato garanzie per linee di credito per professionisti e imprese che almeno hanno nelle garanzie dello Stato una tutela verso i capitali degli imprenditori ma che hanno molti limiti per essere davvero utili."

Cioè? Ci spieghi meglio?

"Beh è semplice. Le forme di aiuto più semplici che andrebbero soprattutto a finanziare la sopravvivenza delle partite iva e delle piccolissime aziende individuali (ovvero il prestito bancario a garanzia 100% dello Stato fino a 25000 euro) è vincolato al fatturato dell'anno precedente in percentuale e quindi se un professionista o un piccolo imprenditore (e in Italia sono la maggior parte e sono quelli che hanno più problemi adesso a farsi pagare dai clienti e a fatturare qualcosa) non ha fatturato almeno 100000 euro nel 2019 non potrà chiedere i 25000 euro di prestito. e se non arriverà a quella cifra non potrà sostenere per cominciare il pagamento di stipendi di collaboratori o dipendenti e di tasse e altri oneri (affitti e spese vive) che gli consentono di andare avanti almeno per i prossimi mesi. Senza parlare poi di tutte le altre forme di finanziamento sempre tramite prestiti bancari che hanno solo garanzie parziali dallo Stato e quindi espongono in parte gli imprenditori e che hanno in alcuni casi anche necessità di verifica bancaria. Insomma un aiuto che secondo molti imprenditori può essere solo veramente utile alle grandi imprese che possono permettersi di rischiare e che le banche non faranno mai fallire e che per giunta così otterrebbero linee di credito sotto il 3% di interessi più economiche di quelle che oggi le espongono già così pesantemente da non essere a rischi di richieste di rientro dalle banche."

E quindi Lei cosa propone?

"Ci sono diversi modelli che già si stanno mettendo in campo in altri Paesi e che forse potremmo guardare con più attenzione, senza arrivare all'ipotesi cinese del finanziamento a fondo perduto alle aziende, perchè siamo un paese troppo diverso anche come rapporto Stato-imprese. Ma per esempio la strada presa dagli Stati Uniti in parte potrebbe essere anche la nostra. Prestito garantito al 100% dallo Stato (in particolare dall'agenzia governativa per le piccole imprese), senza commissioni e con un tasso di interessi dello 0,5%. Contro le commissioni che in Italia si pagherebbero alle banche e il tasso almeno del 2%. Una bella differenza. Non solo. Le domande negli Stati Uniti vengono presentate, accettate e finanziate in due giorni massimo."

Ma questo modello richiederebbe un investimento di garanzia pubblico significativo e poi ci sarebbe il tema delle banche che vogliono guadagnarci.

"Infatti ci vogliono due rivoluzioni che al momento non abbiamo ancora avuto il coraggio di fare ma che se non facciamo non abbiamo capito niente del fatto che siamo in un nuovo mondo."

Prima Rivoluzione?

"Il Governo come ha avuto il coraggio di chiudere le imprese e chiedere in casa i cittadini per la salute pubblica abbia il coraggio di fare quello che in questo nuovo mondo bisogna fare per ripartire e per salvare milioni di lavoratori e di imprese e famiglie. Non ragioni più con il modello del debito pubblico nei parametri nati per l'Euro. Una crisi come questa la vinci se il debito passa dal 3 al 10% e se il Governo dopo aver assistito e salvato dal 2008 tutte le banche con i soldi e gli aiuti della BCE e con soldi propri ne assuma temporaneamente e eccezionalmente una parte di controllo per il finanziamento delle misure straordinarie per la sopravvivenza e il rilancio dell'economia e del lavoro. Così, solo così, può garantire il finanziamento oggi alle famiglie e ai lavoratori e alle imprese per tenere in piedi consumi e economia e solo così potrai' consentire il rilancio economico per la ricostruzione dei prossimi anni."

Facile a dirsi ma con l'Europa non sono soluzioni praticabili oggi. No?

"A me il dibattito politico sull'Europa non interessa come non interessa ai lavoratori e agli imprenditori che hanno fatto crescere questo Paese anche quando l'Europa ci costringeva a tagliare la spesa pubblica e a ridurre gli investimenti che fanno crescere l'economia. Ma è certo che l'Europa legge i giornali e oggi dovrebbe aver letto le previsioni per esempio di Goldman Sachs sul crollo dell'economia europea post crisi. Un crollo che in Italia arriverebbe quasi al 12% di PIL in meno. Se leggono i giornali e non decidono nei prossimi giorni di cambiare radicalmente il modo di pensare il debito come peso e di trasformarlo invece in investimento sul tenore di vita e sulla crescita in Europa, no solo il Governo italiano sarà impossibilitato a fare quello che potrebbe anche avere il coraggio di fare davvero, ma tutta l'Europa salta."