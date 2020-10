Cesare Valli nel board di WCFA World Communication Forum Association

All’Assemblea Generale online i membri dell'Associazione World Communication Forum con sede a Davos, Svizzera, hanno eletto sei nuovi consiglieri d'amministrazione. Un italiano nella rosa dei prescelti: è stato infatti nominato Cesare Valli, ex partner e CEO di SEC, Relazioni Pubbliche e Istituzionali, e attualmente consulente strategico autonomo. In precedenza Cesare Valli aveva occupato per parecchi anni la poltrona di President & CEO South Europe di Hill & Knowlton.

World Communication Forum - Davos, Svizzera

L'espansione del Global Executive Board ha il compito di guidare l'Associazione attraverso la prossima entusiasmante fase della sua espansione globale e programmatica, non appena la maggior parte delle economie mondiali inizierà a emergere dalle varie restrizioni e blocchi del Covid-19.

Guidato dal noto esperto di pubbliche relazioni internazionale e autore, Maxim Behar (Bulgaria), che assume un nuovo mandato di 3 anni come presidente, il nuovo consiglio vanta tre vicepresidenti: Solly Moeng (Sud Africa), Ganesh Chandrasekaran (India) e Jon-Hans Coetzer (Portogallo).

I nuovi membri del consiglio di amministrazione sono Cesare Valli (Italia), Nurul-Maria Ashiquin (Malesia), Clara Ly-Le (Vietnam), Mina Nazari (Iran), Professor Jacqueline Strayer (USA), e Saurabh Uboweja (India). Yogesh Joshi, con sede a Mumbai, in India, agirà in qualità di Controller esterno su questioni chiave del Comitato esecutivo.

Maxim Behar

"Sono fiducioso di lavorare con un gruppo globale di professionisti ed esperti nelle aree della comunicazione pubblica e dello sviluppo delle competenze mentre ci imbarchiamo in un mondo e un'economia globale che ritroveranno il loro sviluppo, dopo mesi di blocchi" ha affermato il presidente Maxim Behar. "Siamo consapevoli di trovarci in prima linea nel processo per definizione di nuove modalità di coinvolgimento dei nostri membri globali e i loro clienti o datori di lavoro utilizzando nuove piattaforme digitali che ci manterranno connessi tra i nostri incontri annuali a Davos, Svizzera. Domani è già qui”.

Cesare Valli

Cesare Valli, unico membro italiano recentemente nominato ha dichiarato: “Conosco Maxim Behar da molti anni ed ho avuto il piacere di averlo come collega. E’ un professionista con una visione Globale e ne ho sempre apprezzato le capacità tecniche e relazionali. Il WCFA è una associazione di grande rilevanza che raccoglie professionisti di tutto il mondo e che contribuirà con l’intelligenza collettiva a sviluppare standard sempre più significativi per la professione”

Tenets for Ethical Communications





Il World Communication Forum è stato fondato nel 2010 a Davos, in Svizzera, e 4 anni dopo l'associazione è stata registrata nello stesso luogo. L'obiettivo principale del WCFA è creare una piattaforma per discussioni e scambi attivi incentrati sullo sviluppo della comunicazione e sul suo ruolo chiave nel mondo degli affari, della società e della politica. Ogni anno il forum riunisce i più importanti rappresentanti del settore della comunicazione, che si scambiano esperienze e idee e danno forma alle prospettive future della comunicazione globale. Nel 2020 WCFA ha organizzato il Global Communications Summit sulla piattaforma Zoom, riunendo i migliori esperti di comunicazione da oltre 30 paesi. Di conseguenza, Tenets for Ethical Communications, un “manifesto” globale è stato firmato da 135 esperti di 36 paesi.