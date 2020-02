Consiglio di Amministrazione Isagro S.p.A. Nuova data per l'assemblea

SI E' RIUNITO IL CDA DI ISAGRO

ANALIZZATO LO STATO DI RIDEFINIZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS

ESAMINATI I DATI PRECONSUNTIVI DEL 2019 HA DELIBERATO IL RINVIO DELL’ESAME E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO 2019 AL 28 APRILE 2020, RISPETTO ALLA DATA ORIGINARIAMENTE PREVISTA DEL 12 MARZO

Milano, 27 febbraio 2020

– Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., riunitosi in data odierna: ha analizzato lo stato del processo di ridefinizione del modello di business di Isagro ha esaminato i dati consolidati preconsuntivi del periodo gennaio-dicembre 2019 e ha deliberato di usufruire dei maggiori termini per l’esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, rinviandone la trattazione al 28 aprile 2020, rispetto alla data originariamente prevista del 12 marzo 2020.

1. Stato del processo di ridefinizione del modello di business di Isagro

La ridefinizione del modello di business di Isagro, entrata in una fase attuativa lo scorso mese di dicembre con la cessione della società interamente controllata Isagro Asia Private Limited (qui link al nostro articolo del 28 gennaio scorso), è proseguita con ulteriori approfondimenti e sono allo stato in corso contatti e trattative plurimi che si ritiene potranno meglio definirsi nel corso delle prossime settimane. A tal riguardo, si ricorda che Isagro, dopo aver già comunicato in passato la propria decisione strategica di non investire più nello sviluppo di nuove molecole di chimica organica originate dalla propria Ricerca Innovativa, sta lavorando allo sviluppo di un nuovo modello di business che dovrà basarsi prevalentemente su prodotti di origine biologica e naturale. Tale sviluppo sarà finanziato tramite operazioni di natura straordinaria volte a fare emergere, attraverso la cessione di asset relativi a prodotti e molecole di origine chimica, come già avvenuto per la dismissione della partecipazione in Isagro Asia, componenti di valore ad oggi non adeguatamente espresse; dette operazioni saranno accompagnate dalle necessarie misure di ridefinizione organizzativa.

2. Dati preconsuntivi 2019

Con riferimento ai dati preconsuntivi del 2019 rispetto a quelli pro-forma del 2018 (che per entrambi i periodi trattano i risultati economico-finanziari di Isagro Asia come attività in dismissione) e in relazione alle stime anticipate lo scorso 14 novembre, la Società comunica che il Fatturato consolidato è stimato pari a circa 105 milioni di Euro (rispetto ai circa 125 milioni di Euro del pro-forma 2018); tale calo di fatturato rispetto al 2018, in linea con le previsioni di dicembre e con quanto allora anticipato, è imputabile a minori acquisti nell’anno da parte di due clienti (uno in Italia e l’altro negli Stati Uniti), per esigenze di de-stocking, nonché a minori ricavi da Accordi di M/L termine;

l’EBITDA consolidato è stimato negativo per circa 3 milioni di Euro (rispetto al valore pro-forma 2018 positivo per circa 9 milioni di Euro); detto valore negativo è stato causato prevalentemente dai mancati margini del minor fatturato, nonché da maggiori costi di R&S spesati a Conto Economico;

la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2019 è stimata a debito per circa 34 milioni di Euro (rispetto ai circa 45 milioni di Euro del 31 dicembre 2018), inferiore di circa 10 milioni di Euro al valore del Capitale Circolante Commerciale Netto e con un rapporto debt/equity stimato intorno a 0,4.

Detto valore di Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 riflette, a seguito della cessione di Isagro Asia, un valore consolidato di cassa pari a circa 47 milioni di Euro.

3. Progetto di bilancio 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Isagro, infine, nel quadro evolutivo delle trattative in corso di cui al Paragrafo 1 (il cui esito potrebbe sensibilmente influire sullo scenario di riferimento in cui si inseriscono i risultati del 2019 e le stime di medio termine richieste per l’effettuazione degli impairment test di primo e secondo livello nel rispetto dello IAS 36), ha deliberato – ai sensi dell’art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile e dell’art. 9, ultimo comma, dello Statuto – di usufruire dei maggiori termini per l’approvazione del Progetto di bilancio 2019, rimandandone la discussione ed approvazione al 28 aprile 2020.

Conseguentemente, l’Assemblea ordinaria che sarà chiamata ad esaminare il Bilancio 2019 si terrà entro la fine del prossimo mese di giugno in data che sarà oggetto di separata comunicazione.

