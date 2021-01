Conti Confetteria non si ferma e debutta con la sua elegante boutique on line

Le nuove tendenze si scoprono e acquistano on line; non poteva mancare un brand storico e famosissimo, Conti Confetteria, di Antonella Polidoro Conti, che tutti conoscono per i negozi di via Cerva 8 a Milano e a Lecce in Via Matteotti 21.

Lockdown, zone rosse, il lifestyle cambia e non potendo fare a meno dei prodotti Conti Confetteria, si ordina grazie alla boutique on line, sul link https://www.justbook.app/ecommerce/conticonfetteria/

Conti Confetteria

La dolcezza Conti Confetteria deve continuare ad allietare le nostre giornate, abbinata a prodotti che tutelano la nostra sicurezza e salute, senza dimenticare l’aspetto fashion e il rispetto per la natura e l’ambiente. Proprio nell’ottica di tutti questi principi nasce il nuovo kit di Conti Confetteria, gel profumato per le mani, dolci confetti, mascherina 4 veli ideata e brevettata dal Presidente dell’associazione Mai Piu’ Solo-che lotta contro bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, costruita grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione-e catenina gioiello alla quale attaccare la mascherina, per non perderla, farla cadere per terra, abbinarla al nostro make up e outfit, essere sempre eleganti, anche se mascherati.

Antonella Polidoro Conti

Antonella Polidoro Conti

Grazie a Conti Confetteria e a Antonella Polidoro Conti, chi riceve questo kit, quindi, contribuisce anche ad un’iniziativa sociale, oltre ad avere prodotti Made in Italy nella qualità e nel gusto; per questo Mai Piu’ Solo ringrazia Conti Confetteria.

Tutto è acquistabile in una mini bag in plastica riciclata e trasparente, utilissima e da tenere in borsetta, anche componibile, ordinando più mascherine e più catenine gioiello , per cambiare colori e mood e degustare deliziosi confetti sempre diversi, perché i momenti riservati alla dolcezza non devono mai abbandonarci, neppure in questo periodo.

La boutique on line è già attiva, per scegliere i prodotti di tendenza firmati Conti Confetteria, che, oltre al mondo della cerimonia con le sue bomboniere, lancia la linea Gift, oggetti esclusivi e idee originali perfette per ogni occasione, disponibili anche nella boutique on line.

La boutique on line

Si possono scegliere:

Torte di confetti con collanine in pietre dure

Portaocchiali di shantung

Le apine gioiello con eleganti sacchettini di seta che contengono confetti colorati e dai mille sapori

Piastrelle di confetti, dolci cementine ispirate alla calda terra di Sicilia con confetti abbinati

Mosaico di Confetti, anche con le proprie iniziali, da personalizzare secondo le esigenze

“Basta con le mascherine al polso, sotto il mento, poco sicure, che cadono per terra, vengono abbandonate, inquinano”-sottolinea Antonella-“ ho creato, tenendo conto di tutte queste problematiche, una catenina gioiello che sostiene la mascherina e che utilizzo anche per decorare le miniature sartoriali. Dopo aver ideato, durante il primo lockdown, il gel per le mani brandizzato Conti Confetteria, da abbinare anche al mio profumo “Confetti”, a base di fiori di arancio, zagara e vaniglia e ai deliziosi confetti, ora ho deciso di lanciare un nuovo trend”.

La catenina viene realizzata anche in versione lusso in oro e pietre preziose ed è già molto richiesta dal mercato arabo, russo e kazako