Divani & Divani by Natuzzi fa sempre la differenza per innovazione tecnologica

Il divano è stato ed è il grande protagonista della nostra vita; questo lockdown ha dato un nuovo significato al divano e abbiamo capito che non tutti i divani sono uguali.

Molti, tra noi, hanno scoperto di avere in casa un divano scomodo, sul quale abbiamo guardato la tv, mangiato e bevuto un aperitivo, dormito, con conseguenze sulla postura, sulla schiena, su collo, testa e parte lombare. Abbiamo scelto di intervistare gli affiliati di Lombardia e Piemonte del brand Divani & Divani by Natuzzi che fa la differenza, da sempre per la sua grande attenzione all’innovazione tecnologica, ma anche al comfort e al relax e che ha creato la “Capsule Relax”.

"Al centro c’è il benessere del cliente e abbiamo puntato su tecnologia, bellezza e salute”- dicono gli affiliati di Lombardia e Piemonte, da cui parte questa iniziativa, Marzio Sala, affiliato di Castelletto Ticino, Crema, Cremona, Piacenza, Gravellona Toce, Lodi, Novara, Massimo Moraghi per Pavia, Voghera, Alessandria, Federica Salvatori per Orio, Bergamo, Brescia - “sul benessere, infatti, non si deve mai risparmiare."

Benessere

E proprio il benessere ha diversi stili, design e versatilità, partendo da Ingegno, per finire a tante altre tipologie di divani, tutti sinonimo di questo nuovo concetto di Wellness e HealthDesign.I prodotti di qualità, si sa, da sempre fanno la differenza e il modello Ingegno è il primo testimonial di questo messaggio. Il pubblico potrà ammirare questo prodotto, come tanti altri delle collezioni, già da Luglio in poi, un momento speciale per gli sconti d’estate e prezzi particolari anche su prodotti altamente evoluti, ma a un prezzo accessibile.

Ingegno

Ingegno vede, come protagonista della campagna facebook della 'Capsule Relax', che verrà lanciata giovedi 16 luglio, la bellissima Thais Souza Wiggers, modella, show girl brasiliana, che il pubblico ha potuto ammirare anche come velina di “Striscia La Notizia”, simbolo per Divani & Divani by Natuzzi di una bellezza naturale e di wellness a 360 gradi.

Per la narrazione, è stato scelto il famoso attore e doppiatore Andrea Piovan, il migliore interprete della voce del benessere-www.greenandglam.it

Tutto il relax di Divani & Divani by Natuzzi è in offerta a Luglio; tanti sono i modelli della linea “Well” and “HealthDesign”, una limited edition nella quale scegliere e a costi interessanti per tutti.

Sono 13 i negozi dai quali parte la campagna e che aderiscono a questa iniziativa, nei quali è possibile scoprire questa proposta del settore relax, salute e benessere, una collezione dedicata al wellness tra diversi stili, design, versatilità.

I modelli sono adattabili ai vari spazi della propria casa e secondo le esigenze individuali.

“Un consulente è a disposizione, sia nelle nostre sedi, sia a domicilio, per guidare i clienti nella scelta e nell’inserimento più idoneo all’ambiente”- aggiungono gli affiliati di Lombardia e Piemonte.

Possiamo, quindi, dire “E’ nato un nuovo concetto di benessere?”

“Abbiamo scoperto quanto il divano, protagonista per mesi delle nostre vite, incida sul nostro relax e benessere; Ingegno, per esempio, ha sedute ergonomiche e alto schienale, che rendono questo modello la scelta ideale per chi è alla ricerca di un comfort avvolgente. Sui braccioli sono fissati cuscini di appoggio, che conferiscono al modello un aspetto raffinato. A contribuire al comfort eccezionale, poi, ci sono i meccanismi relax che permettono di raggiungere la posizione desiderata, per living versatili, innovativi, che guardano sì all’estetica, ma vanno anche al di là di questo aspetto, mettendo al centro il benessere”.

Il lockdown

“Il Lockdown ha premiato alcuni settori come arredamento e casa, che è stata vissuta di più e continua ad esserlo, per molti in smart working. Nell’ambiente domestico l’oggetto più gettonato è il divano.

A livello di vendite, la flessione, tra Gennaio e la prima metà di Maggio è stata del 40%; dalla seconda metà di Maggio in poi abbiamo recuperato, grazie anche alla presa di coscienza di tutti coloro che hanno vissuto sul divano gran parte del loro tempo e hanno capito la necessità di un cambiamento fondamentale per il loro benessere. Il nostro wellness, poi, non è solo a vantaggio dei nostri clienti, ma anche di tutti i nostri collaboratori, che continuano a lavorare negli store Divani&Divani By Natuzzi, brand italiano, un Made in Italy attento sempre anche al sociale”

Production and Brand Story Telling by Green & Glam in collaborazione con Justo Milano