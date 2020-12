Dominanza Digitale. La formazione diventa creatività e lavoro

---- Agenzia di stampa Trendiest News ---- "Il nostro Master Certificato" - afferma Mattia Cozzetto, manager e fondatore di Dominanza Digitale - "è il primo percorso di laurea che garantisce l'inserimento nel mercato del lavoro. Tra le problematiche presenti nel nostro settore, infatti, abbiamo riscontrato la mancanza di professionisti certificati con esperienza sul campo. Per tale ragione, il nostro master è un percorso totalmente pratico che alterna la formazione all'esperienza diretta col cliente. Il percorso formativo partirà a Gennaio, in versione on line, fino a quando non sarà di nuovo possibile riprendere le lezioni in presenza".

Professori e docenti

Nel corso si alternano professori e docenti che hanno background diversi, competenze ed expertise nelle loro materie verticali; i corsi di digital marketing, ad esempio, sono tenuti direttamente dai professionisti di Dominanza Digitale.

Mattia Cozzetto

Mattia Cozzetto



La necessità di formare nasce dalla richiesta del mercato. "Numerose aziende" - prosegue Mattia Cozzetto - "ci chiedono di costruire speciali team per le loro esigente. Ecco la necessità di formare professionisti che, a loro volta, siano stati formati da professionisti del settore con esperienze e competenze verticali.

Fino ad oggi non esistono tali figure professionali all'interno del mercato. Abbiamo, così, ragionato di formare direttamente in azienda; da qui il passaggio al sistema universitario era fondamentale”.

Il mondo del lavoro avrà sempre più bisogno del digital marketing e del ruolo del business analist, dicono da Dominanza. La domanda di figure ad alto contenuto tecnico e digitale non potrà che crescere nel medio, breve e lungo periodo, quello che però farà la differenza sarà la capacità di gestire problemi concreti che le aziende affrontano tutti giorni ed è proprio per questo che il nostro master mette l’esperienza al centro.