Equity Crowdfunding. Startup Wise Guys raccoglie fondi su CrowdFundMe

Startup Wise Guys, uno dei primi acceleratori di startup in Europa e tra gli investitori più attivi nel 2020, raccoglie fondi su CrowdFundMe - unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari - per supportare l’avvio delle operazioni in Italia.

Startup Wise Guys, nato in Estonia nel 2012 e reputata tra i 100 investitori più attivi a livello globale da Crunchbase, con oltre 185 investimenti in startup innovative, 3 exit e 20 programmi di accelerazione nel Vecchio Continente, ha lanciato una campagna di Equity Crowdfunding, con un primo obiettivo di 300mila euro e una scadenza tra due mesi. In una settimana ha già raccolto oltre 130mila euro, che serviranno a finanziare la crescita delle startup selezionate nell’ambito della call rivolta alle startup tech con focus sul b2b, lanciata dalla società in Italia.

Startup Wise Guys in Italia

Dal novembre 2020, Startup Wise Guys inaugurerà il suo primo programma di accelerazione in Italia (basato a Milano) d’impatto locale e sguardo internazionale, rivolto alle startup digitali italiane ed europee. Il programma si rivolge in particolare a startup tecnologiche attive nel b2b e con un prodotto che abbia già ottenuto una validazione iniziale dal mercato, e ha l’obiettivo di accelerare non solo lo sviluppo dei progetti ma anche e soprattutto la crescita dei founder, mettendo a disposizione capitale e un gruppo di mentor internazionale.

«Il capitale raccolto durante la campagna di Equity Crowdfunding sarà utilizzato interamente per effettuare investimenti diretti nelle startup selezionate con un veicolo dedicato, che affiancheremo con Challenger, il fondo dell’acceleratore da oltre 6 milioni di euro - spiega Andrea Orlando, Managing Partner e Amministratore Delegato in Italia di Startup Wise Guys, che ha trovato nell’acceleratore baltico l’opportunità per rientrare in Italia dopo oltre 10 anni di esperienze tra UK, Norvegia e Danimarca - Investire in Startup Wise Guys significa diversificare il portfolio, puntando sull’esperienza internazionale dell’acceleratore e dei suoi mentor. Abbiamo scelto CrowdFundMe per la sua esperienza e per il suo network di investitori, oltre che per il suo ruolo di partner affidabile nella gestione di tutti gli aspetti della campagna».

Le 10 startup selezionate riceveranno un investimento per un valore totale di circa 600.000 euro e l'accesso a un intenso programma di accelerazione di circa 5 mesi, al termine del quale sono possibili investimenti di follow on. Il programma si basa su 3 moduli: product market fit e sviluppo dell'azienda, vendite e marketing e raccolta fondi, e include anche corsi con focus su prodotto, tecnologia, finanza e persino “resilienza mentale”.

JUMP for Italy

Nel maggio 2020, l’emittente ha lanciato la prima attività online in Italia, ovvero il programma chiamato JUMP for Italy che, ad oggi, ha supportato più di 100 startup italiane o con attività in Italia. Recentemente, Startup Wise Guys ha terminato il programma di pre-accelerazione online con 14 startup provenienti dal progetto JUMP for Italy, che saranno considerate come potenziali investimenti per il primo piano di accelerazione italiano del prossimo autunno. L’emittente è stata votata tra i primi 5 acceleratori europei più internazionali dal progetto Startup Heatmap. La società, inoltre, è stata riconosciuta miglior VC nella CEE nel 2019 dai CEE X-tech awards, selezionata come Hottest Accelerator agli Europas Awards e recentemente nominata l’acceleratore più attivo in Ucraina nel 2020.