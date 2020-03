Paola Saulino ai tempi del Coronavirus. Che consigli sexy dà un'influencer?

Intervistiamo oggi Paola Saulino per capire come conciliare la sua figura decisamente trasgressiva con la crisi del Corona Virus. E scopriamo che oltre ad essere simpatica, è molto saggia e ha molti consigli da dispensare ai più i giovani.

PAOLA SAULINO. ATTRICE O PROTAGONISTA DEI SOCIAL?

Paola Saulino, oggi vive a Roma, ma è napoletana verace, occhi chiari, fisico prorompente, con esperienza di teatro e recitazione: ha sempre sognato di fare l'attrice e ha pure partecipato da protagonista a un Festival di Cannes in un inedito cortometraggio. “Quando ho visto Titanic la prima volta ho pensato che volevo fare l’attrice, era l’unica cosa al mondo che mi sarebbe piaciuto fare. Rose mi rappresenta perché è snob, io sono un po’ classista snob" dichiarava Paola Saulino un paio d'anni fa.

Per un certo periodo, sfruttando una vaga somiglianza con Maria Elena Boschi, si è dedicata a una sbeffeggiante satira delle iniziative politiche di Matteo Renzi. La terminologia non era proprio da educanda. Per non lasciare nulla all'immaginazione, ricordiamo ad esempio che la sua rubrica con i commenti alle partite di calcio si chiama “Il fallo della settimana”, e le sue esibizioni canore avvenivano in quello che lei stessa con un sottile francesismo aveva definito "Pompa Tour".

INFLUENCER

Ma oggi Paola Saulino è più famosa per il suo ruolo di influencer. Da qualche tempo è anche testimonial di Idioma Jewels, con "scatti molto piccanti e dall’alto tasso erotico" come li definisce il sito www.igossip.it che di queste cose se ne intende. Anzi, conferma recentemente il sito a proposito della sua irrefrenabile vitalità "ha debuttato come showgirl di burlesque, ma nelle ultime settimane è tornata a far parlare di sé".

INTERVISTA A PAOLA SAULINO

Intervistiamo allora Paola Saulino per capire come conciliare la sua figura decisamente trasgressiva, come dicevamo, con quello che accade in questo difficile momento per la nazione.

“Io come creatrice di contenuti e influencer sto trattando il tema del coronavirus adattandolo al mio linguaggio: mi sento particolarmente responsabile della comunicazione sull’argomento, se non altro perché non parlo ad un pubblico di gente particolarmente colta. Io so di parlare ad un pubblico, pressoché tutto maschile, che vive di semplicità e ha bisogno per lo più di soddisfare il piacere degli occhi guardandomi, uno strato di popolazione che segue lo sport e urla al “campionato falsato” quando si parla di stop a causa del coronavirus...”

A proposito del protagonista del film Titanic, tu dicevi che ti piaceva "l’idea di un pazzo squinternato che corre senza senso del pericolo, che ci crede e non molla e che sogna e prova a vivere oltre ogni apparenza, combattendo la paura ogni giorno con qualche atto di coraggio…" Ma adesso, ai tempi del Corona Virus, ho visto che sei molto più saggia e dai qualche consiglio un po' più prudente ai giovani d'oggi.

“Io sono sempre più diversa, sono molto profonda e sensibile e dunque mi sento responsabile, in questo momento, di parlare a quello strato di popolazione che maggiormente va invogliata a ragionare e ad essere responsabile. Per questo sono molto insistente in questi giorni sul mio Instagram, sono convinta che avrò convertito alla responsabilità molti giovanissimi che dapprima credevano di fare i simpatici e i trasgressivi sostenendo stupide teorie per cui nulla di ciò che ci raccontavano sul virus era vero ... sono certa che nessuno sforzo è vano, anche perché lo faccio strategicamente”.

Stupisce un po’ che proprio tu che incarni con la tua fisicità il mito delle decisioni istintive, usi con me il termine ”strategicamente”

“Sì, strategicamente nel senso che, non so come dirtelo, non uso un linguaggio comunicativo da maestra o da esperta, non solo perché non lo sono, ma perché adatto la mia comunicazione a chi mi ascolta. Sono una grandissima appassionata di psicologia e studio molto il metodo di un formatore che si chiama Tony Robbins, conosco la sua tecnica. Ed io la applico a modo mio, per esempio: porto i miei fruitori a un climax emozionale, che di solito corrisponde con l’essere massimamente sexy, racconto che sono in procinto di togliermi la vestaglia, e loro aumentano la concentrazione e l’attenzione. E’ in quel momento che, mantenendo sempre lo stesso tono, NON togliendo alcuna vestaglia, dico #restateacasa, in maniera sempre divertente e sexy ... così credo che il messaggio arrivi”.



Ti vedo anche molto presente sui social, in particolare su Instagram.

“Sì, sono una vera patita di comunicazione, adoro modellare il mio parlare e i miei atteggiamenti in base a chi mi ascolta o a cosa voglio trasferire. Sulla carta sono una scienziata della comunicazione specializzata in creazione per l’industria dello spettacolo, e sono stata sempre molto felice degli studi che ho fatto, ma francamente non credo sarei in grado di applicare le stesse competenze ad un progetto diverso da Paola Saulino. So farlo solo per me praticamente. Questo è un esempio di video dove collego la situazione che incalzava del coronavirus (era domenica 8 marzo) alla festa della donna e alla responsabilità, invitando i miei followers a non minimizzare”.

Che consiglio daresti ai tuoi fans per trascorrere ore e ore in casa?

“In particolare in questi giorni mi sto concentrando molto sull’offrire una diretta quotidiana. I miei fans chiedono insistentemente le dirette e non le faccio quasi mai, così ho ritenuto che questo fosse il periodo giusto, c’è più tempo, e ogni giorno concedo 50 minuti di live, loro sono felicissimi ed io porto avanti le mie campagne. Ho lanciato l’hashtag #falloacasa per sostenere l’amore al tempo del coronavirus , sto parlando molto di questo tema, innanzitutto facendo leva sulla connessione con se stessi, perché i giovani prendono a male il restare a casa, ed io spiego loro che questo avviene quando non ci si sa ascoltare abbastanza, e poi li ho esortati a scambiarsi effusioni col partner se si vive insieme e soltanto se si è privi di sintomi e si è isolati da più di 4 giorni, di ritrovare se stessi insomma e l’amore verso le persone con cui condividono la casa, anche perché nessuno scienziato ho sentito raccomandare di non toccare figli, moglie o marito, nessuno può farlo. O almeno è una cosa impossibile, poi sostengo la tesi comprovata che il buon umore, derivante dalle risate o dal sesso alza le difese immunitarie, che ci aiuteranno a sconfiggere questo mostro”.

Tutti i tuoi fans seguono i tuoi consigli?

“Certamente quando mi chiedono consigli sul sesso al tempo del coronavirus, e mi arrivano domande di giovani che vorrebbero andare dalle fidanzate, che si trovano a km di distanza, oppure mi fanno domande ragazzi che mi chiedono se è giusto fare uno strappo alla quarantena per una scappatella, sono molto incisiva nel sostenere che è da pazzi pur solo domandare una cosa del genere: chiedo molte precauzioni ai miei ragazzi in questi giorni e sono certa che se qualcuno prima non ragionava ora ci pensa, e se immagino che questo possa essere grazie a me, mi riempie di orgoglio.

Come faranno gli appassionati di calcio a restare tante settimane senza poter entrare negli stadi?

“Sì, parlo molto anche di calcio, cerco di applicarlo al mio modo di fare sexy, ma quando devo esprimere un punto di vista in cui credo tantissimo sono molto dura, gli ultimi video fatti col telefonino, e postati sul mio Instagram raccontano che sono molto in disappunto circa le scelte dei rinvii (o sospensioni) non prese subito. E allibisco quando sento ancora stamattina che la premier league continua indisturbata e senza neanche le porte chiuse: per quanto mi riguarda il calcio è finito per quest’anno.

L’ultimo video che sono riuscita a fare del mio format “il fallo della settimana” risale a lunedì dopo le sei partite recuperate (le ultime giocate della serie A) dove ho scritto un testo che collega le regole da seguire del nostro decreto alle infrazioni commesse dai calciatori. Vi consiglio di vederlo

Anzi in una puntata del Fallo avevo dato il premio di Fallo della settimana al corona virus, era un paio di settimane fa (qui il link), all’inizio di questa vicenda assurda e ho utilizzato un po’ di comicità sull’argomento sempre applicandolo al registro calcistico."

Come immagini il tuo futuro?

"Come mi vedo tra 5 anni non lo so, ma so come mi vedo quando tutto questo sarà finito, dopo l’estate sarà (spero) finito un momento unico della nostra vita, e proprio per questo mi vedo migliore, sto imparando molto da questa tragedia, sto maturando, sarò una donna migliore e anche un’artista migliore, perché in questo periodo ho e avrò molto tempo per ascoltare i miei bisogni e affinerò il fiuto delle opportunità, leggerò molto e mi formerò, così che sarò pronta prontissima per affrontare una nuova era, e che sia l’età dell’oro! Perché dopo il fondo si può solo risalire, e sarà un’ascesa clamorosa, e auguro lo stesso a tutti gli italiani indistintamente. "





Grazie per la tua simpatia e per l’impegno che sai dimostrare nei confronti dei giovani. A presto. Ci vedremo ancora quando questa crisi sarà passata.

Paola: Twitter (https://twitter.com/paolasaulino), Instagram (@insta_paolina) e Facebook (https://it-it.facebook.com/PaolinaOfficial/)