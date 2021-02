TEGing Puglia. Appuntamento esclusivo dedicato al Turismo Enogastronomico

Paola Puzzovio, presidente e Founder del progetto TEGing e TEGing Puglia invita i suoi associati a partecipare al webinar del 17 febbraio su Zoom. Riunione Zoom di TEGing Room 17 feb 2021 ore 06:00 PM.

Il primo obiettivo del progetto è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di operatori, raccogliendo e classificando le informazioni al fine di sviluppare, nella fase successiva, l’organizzazione delle attività. La partecipazione al progetto è assolutamente gratuita per gli operatori e consiste, in questa prima fase, nella semplice compilazione di alcuni moduli Google predisposti per la raccolta dei dati.

"Entusiasti dei risultati raggiunti dal nostro progetto" esordisce Paola Puzzovio "vi presentiamo l'appuntamento esclusivo dedicato al Turismo Enogastronomico siglato TEGing Puglia"

iTEG

*i* come innovazione, non solo tecnologica ma anche come nuova visione, nuove idee, nuovo modo di fare turismo.

*TEG* come il perno di un comparto fondamentale attorno al quale è nato TEGing Puglia e al quale dedicheremo sei giorni di attività: tre giorni per l’Hunter Tour e tre per iTEG.



Una manifestazione dedicata al TEG e alla Puglia che si svolgerà dal 7 al 12 Giugno.

Project, Doing, TEGing

Partendo dagli obiettivi raggiunti nel primo anno di TEGing e dallo stato del comparto lavoreremo con strategie condivise e definiremo proposte concrete per il 2021/2022 insieme ad operatori, esperti, intermediari, alle reti TEGing e a tutta la community del T.EG. italiano.

L'organizzazione prevede incontri formativi e commerciali, di presentazione delle realtà pugliesi, ma sarà, soprattutto, un momento di operatività al 100%, così come è il progetto TEGing.

È per questo motivo che abbiamo previsto: