UIL e Decreto Rilancio. Il vice-ministro Antonio Misiani in diretta Facebook

Un maxi decreto la cui bozza finale prevede 258 articoli, come annunciato nella notte fra domenica e lunedì dall'Agenzia ANSA, con oltre 400 pagine di testo, che richiedono una notevole concentrazione nella lettura per cercare di capire tutti i dettagli, non è proprio quello che gli italiani si aspettavano in termini di semplificazione.

Ma il momento storico non è dei più facili, e va apprezzato l'impegno del Governo a risolvere idealmente tutti i problemi che si sono presentati in pochissimi mesi.

Secondo l'ANSA, che deve aver dedicato parecchio tempo a digerire le oltre 400 pagine della bozza, come gran parte dei giornalisti italiani, le misure vanno da salute e sicurezza, al sostegno alle imprese e all'economia, alla tutela del risparmio e del settore creditizio.

La diretta Facebook di mercoledì 13 maggio

Antonio Misiani

Il Viceministro dell’Economia Antonio Misiani, il Segretario Generale aggiunto UIL Pierpaolo Bombardieri e il Segretario Regionale UIL Danilo Margaritella incontrano Alessia Potecchi, Responsabile Dipartimento Banche, Fisco e Finanza del Pd Metropolitano di Milano per confrontarsi e commentare brevemente i provvedimenti economici del Governo. Coordina i lavori Paolo Brambilla per Affari Italiani.

L'obiettivo della diretta Facebook, organizzata dalla UIL Milano e Lombardia per questo mercoledì alle 18, è di cercare di rendere comprensibili ai cittadini i passaggi più significativi, con un liguaggio diretto e, per quanto possibile, semplice: a una prima esposizione da parte dei relatori, seguirà un ampio spazio per le domande da parte del pubblico.

II temi trattati

Nel dibattito verranno discussi, fin dall'inizio della diretta Facebook, i provvedimenti che il Governo sta mettendo in campo in questi mesi per fare fronte alla crisi economica provocata dal Coronavirus.

Ci si concentrerà sul Decreto Legge Rilancio varato in questi giorni, che prevede l’estensione e il rafforzamento delle norme gia adottate con il Decreto Cura Italia e Liquidità. Si tratta di una ampia e consistente manovra economica da 55 miliardi che va a prolungare la Cassa Integrazione di altre 9 settimane, rimuovendo i ritardi e gli intralci burocratici che fino ad ora hanno rallentato i procedimenti.

Viene meglio definita la liquidità a favore delle aziende e vengono introdotte delle nuove agevolazioni per i redditi familiari e individuali più bassi. Ci sono inoltre il prolungamento e potenziamento degli aiuti alle famiglie, ai lavoratori autonomi e sono previste diverse forme di sgravio fiscale.

Viene cancellato definitivamente l’aumento dell’IVA e delle accise che erano state previste per il biennio 2021-2022. Il provvedimento è inserito in una strategia di consolidamento e crescita resa possibile dal raggiungimento di una intesa a livello europeo: MES, il fondo Sure, l’intervento della BEI e il ruolo della BCE, il Recovery Found.