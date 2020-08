Targa in memoria di Enzo Tortora: via Piatti e via Giangiacomo Mora a Milano

Lo scorso anno il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la richiesta di una targa in via dei Piatti per ricordare che lì abitò Enzo Tortora e un'altra in corso di Porta Ticinese per ricordare che lì sorgeva la Colonna Infame: non dimentichiamo infatti che proprio lo stesso Tortora assimilò la sua vicenda a quella seicentesca vissuta da Giangiacomo Mora. Anzi ha voluto portare con sé nella tomba una copia del libro di Alessandro Manzoni Storia della colonna infame, nell'edizione con prefazione di Leonardo Sciascia. A proposito di quest'ultimo, ricordiamo la sua risposta positiva a una lettera di cittadini che chiedevano un luogo per ricordarlo a Milano.

La pandemia ha impedito in questi mesi le cerimonie di intitolazione che sono tuttora rinviate a data da destinarsi, mentre la consigliatura del Municipio 1 è entrata nel suo ultimo anno. Si avvicina quindi il 30 novembre, che sarebbe stato il 92esimo compleanno di Enzo Tortora.

Una lettera all'Assessore alla cultura del Comune di Milano

“Chiediamo che si prenda fin da ora l'impegno, se lo si potrà fare in piena sicurezza sanitaria, di svolgere quel giorno tutte e tre le intitolazioni” dichiara Giampaolo Berni Ferretti, consigliere del Municipio 1 di Milano.

C'è anche la firma dell'ex sindaco Gabriele Albertini sulla lettera inviata a Filippo Del Corno per rinnovare la richiesta di un omaggio alla memoria di Enzo Tortora. Qui uno dei passi salienti.

“Enzo Tortora non è stato solo la vittima del più clamoroso caso di ingiustizia che si ricordi nella storia del nostro Paese. E stato anche un lottatore. Ha lottato per i diritti civili e per la giustizia giusta. Lo ha fatto da liberale, da intellettuale, da imputato e da politico eletto nelle liste del Partito Radicale, che sostenne le sue battaglie e la sua innocenza cristallina. E ha lottato, Tortora, dalla sua casa milanese di via Piatti, dove dovrebbe essere apposta la targa. Un luogo che non è stata solo la sua abitazione, ma il luogo di molte riunioni della Lega Italiana del divorzio e dove Tortora ha condotto la sua campagna elettorale per le europee per il Partito Radicale ristretto agli arresti domiciliari. E’ stato il luogo dove è infine spirato. E lì vicino c'è il luogo di un'altra grande tragedia giudiziaria milanese, quello dove sorgeva la Colonna Infame, la cui storia è raccontata da Manzoni nel libro con prefazione di Sciascia che il presentatore ha voluto accanto alle sue ceneri”.

I firmatari sono: Avv. Raffaele Della Valle, legale e amico di Enzo Tortora, Claudio Martelli, già Ministro di grazia e giustizia, Gabriele Albertini, già Sindaco di Milano, Lorenzo Strik Lievers, già Deputato radicale, Giorgio Inzani, già Consigliere Regionale radicale in Lombardia, Avv. Giampaolo Berni Ferretti, Presidente Associazione Milano Vapore, Riccardo Frega, Segretario Associazione Enzo Tortora Radicali Milano, Gianni Rubagotti, Segretario Associazione per l'Iniziativa Radicale "Myriam Cazzavillan", Gian Luca Margheriti, esperto di storia di Milano e animatore di iniziative culturali per divulgarla.