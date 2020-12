Anche se è consentito dai dpcm non si può comunque uscire di casa

Ormai siamo alla criminalizzazione del semplice uscire di casa, dell'incontro e della socialità. Sta già passando l'idea - fateci caso - per cui anche se è consentito dai dpcm, non bisogna comunque uscire di casa e "assembrarsi", cioè stare insieme, fare assemblee, ritrovarsi a vivere in forme sociali. L'opera di rieducazione procede: dobbiamo apprendere a interiorizzare la norma del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, affinché sia rispettata per sempre, anche quando non ci saranno più i dpcm e il virus. Per ora, zona gialla: giusto per vedere se rispettiamo ugualmente il distanziamento e il divieto di assembramento anche senza lockdown. Poi nuovo lockdown per imporre con la violenza le norme che ancora non abbiamo del tutto appreso a rispettare. Il lockdown è un po' come l'immersione forzata della testa sott'acqua, una tortura dolorosa ma efficace - ricordate "Arancia meccanica"? - attuata dai governi europei, servitori senz'anima del nuovo ordine globalcapitalistico. Il virus sparirà quando avremo interiorizzato la società disciplinare del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, quando anche l'ultimo ristorante sarà stato annientato, quando l'economia sarà totalmente in mano ai colossi e-commerce e delivery. Se ancora non avete capito che il virus è utilizzato dal potere come strumento di rimodellamento della società in chiave autoritaria e al servizio dei colossi del capitale, siete ingenui. Quando capirete, sarà troppo tardi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).