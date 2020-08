Berlino, proteste contro le mascherine. Gentiloni: "Fanno paura"

Così ha cinguettato su Twitter Gentiloni in relazione alla manifestante di protesta a Berlino contro il nuovo regime terapeutico: "Oggi a #Berlino. Chiedono di essere liberi dalle mascherine. Un’idea di libertà che non fa ridere. Fa paura". Insomma, laggiù quei plebei chiedono di essere liberi dalle mascherine. Come si permettono? Non sarà forse giunto il momento di sbatterli di nuovo agli arresti domiciliari per due o tre mesi?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).