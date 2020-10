La Costituzione è il nostro testo "sacro" di riferimento e solo ad essa dobbiamo obbedire. Non v'è regola a cui si debba obbedire, se essa viola lo spirito e la lettera della Costituzione. Nuove restrizioni? 10, 100, 1000 Napoli! In difesa della Costituzione, contro il regime terapeutico! In maniera pacifica, ma fermissima! Neppure durante il regime fascista, per quel che ne sappiamo, professori e scienziati - che pure in larga parte aderirono al potere, per convenienza o per convinzione - inviarono lettere al duce per chiedere un inasprimento del regime.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).