Conte, Toninelli, Renzi: inizi il potere a fare il vaccino. Di Diego Fusaro

Arriva il V-Day in Italia. Che non è più quello di Grillo, il vetusto V-Day con cui si mandava al diavolo la cosiddetta "kasta". Il V-Day è, invece, ora quello delle vaccinazioni di massa (chi verrà mandato al diavolo stavolta?). Dovremmo vedere orgogliosi in prima linea a sottoporsi al divino vaccino messianico Conte, che disse che l'avrebbe senz'altro fatto; Toninelli, che assicurò che l'avrebbe fatto "al 100 per 100" (si è obliato anche di questo?); il sindacalista Landini, il quale addirittura asserì che lo voleva obbligatorio; il salmodiante Faraone, del fucsissimo PD e poi di Italia Viva, il quale invocava il patentino vaccinale.

E invece no. I primi a farlo, vedrete, saranno verosimilmente il signor Ugo e la signora Maria, infermieri e persone non in vista, non appartenenti all'Olimpo di quelli che contano e decidono. Per quel che mi riguarda, io mi vaccinerò con piacere se e solo se a) non mi faranno firmare fogli in cui si liberano da ogni responsabilità, facendole ricadere su di me; b) mi garantiscono che non vi sono effetti collaterali; c) mi assicurano che, fatto il vaccino, recupero tutte le libertà che mi hanno sequestrato, da quella di assemblea a quella di diritto al lavoro, da quella di movimento a quella di non dover coprire il volto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).