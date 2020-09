Coronavirus, a Roma 5mila locali chiusi: ecco i danni del regime terapeutico

Chiusi a Roma 5000 locali per via del Coronavirus. Allora, vi piace questo regime terapeutico che sta riuscendo con successo a sterminare il ceto medio e i lavoratori? Mi raccomando, non ponete la domanda ai rentiers, ai cantanti delle serenate per il sistema e ai comunque garantiti (politici in primis). Il Coronavirus ha potenziato e accelerato i processi connessi alla globalizzazione capitalistica, tra cui la distruzione dei ceti medi e delle classi lavoratrici.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).