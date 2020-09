"Coronavirus? Certo che esiste ma non vale il lockdown"

Mai detto che il virus non c'è. Dico che non c'è virus che valga a mettere in congedo libertà e democrazia. Chi rinunzia alla libertà per salvare la vita, nella dialettica di Hegel, va sotto il nome di servo. Per questo, il lockdown è inammissibile ed è un attentato alla libertà e alla dignità di ogni essere umano.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).