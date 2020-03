Coronavirus e crisi dei migranti: ma il Parlamento Ue si balocca con Greta

Non hanno fatto la quarantena quando occorreva farla. Perché bisognava essere buoni, arcobalenici e aperti, senza confini e senza controlli. Morale? Ora v'è il rischio che debbano chiudere tutto, mandando il Paese sul lastrico. A pagarne le spese, come sempre, il popolo italiano. Gli Italiani vengono attualmente bloccati alle frontiere di tutto il mondo. Perfino alcuni paesi africani, per ironia della sorte, hanno chiuso porti e aeroporti. Tutto il mondo è repentinamente divenuto fascista e xenofobo? Quel che è certo è che gli unici geni arcobaleno sono quelli del governo giallofucsia nostrano. Che per amare l'estraneo, l'altro, l'esotico ha condannato e sacrificato il popolo italiano.

Non c'entrano nulla i Mali dell'intolleranza e della xenofobia, sarebbe bene una volta per tutte farla finita con la neolingua politicamente corretta ed eticamente corrotta. Prima vengono i cittadini del proprio Stato, poi il resto. Non è razzismo. Non è xenofobia. È sic et simpliciter il concetto costituzionale di cittadinanza. Per gli arcobalenici, prima il resto, prima l'esotico, l'altro, l'estraneo: e i cittadini italiani precipitino pure all'inferno! E intanto ecco uno scenario possibile.

Il virus non è nato per questo, contrariamente a ciò che ha scritto Agamben. Ma servirà anche a questo: in nome della sicurezza, verranno sospese condizioni normali e si imporrà uno stato emergenziale tutto fuorché democratico. Con limitazioni delle libertà e home working. E intanto la UE che fa? Crisi migratoria sul fronte greco. Coronavirus in Italia e nel resto d'Europa. Ma per il parlamento europeo la priorità del giorno, ieri, è stata quella di dare il benvenuto a Greta Thunberg. Avete capito bene. Mentre in Italia si muore e il Paese va a picco, loro si baloccano con Greta Thunberg. Ne volete ancora di questa Europa, vero?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).