Coronavirus, perchè il consiglio ministeriale di non fare le autopsie ai morti di covid-19?

Riassunto. 2 maggio 2020: circolare del Ministero della Salute che sconsiglia le autopsie ai morti di (o con) Covid-19. Alcuni medici non si curano dei consigli (alcuni addirittura parlano di inaccettabile "lockdown della scienza") e fanno egualmente le autopsie. Scoprono che i pazienti muoiono non per polmonite ma per trombosi. Dunque intubare i pazienti non era la giusta soluzione o addirittura poteva essere nociva, dicono alcuni (vi risulta, esperti?). Insomma, trasgredendo i consigli del Ministero si è scoperto qualcosa di importante, che se si fossero seguiti i consigli non sarebbe forse emerso (se è vero che per scoprirlo occorreva fare le autopsie). Perché, dunque, quel "consiglio" ministeriale? E che cosa - vorremmo sapere - determina intubare un paziente e curarlo come se il problema principale fosse la polmonite, quando invero è la trombosi? Domande doverose, per le quali attendiamo una risposta.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).