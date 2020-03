Italia in ginocchio e umiliata da quattro tecnocrati Ue

L'Italia è letteralmente in ginocchio. Lo sappiamo. Con immense sofferenze della popolazione e dell'economia. E, come se non bastasse, deve pure essere umiliata da quattro tecnocrati repressivi della UE per avere un cappio meno stretto al collo. Questa è la UE, un Moloch liberista che uccide i popoli e le classi lavoratrici. Questa è la UE: il problema, non la soluzione. Occorre liberarsi dal suo mortifero giogo, per tornare a essere liberi e sovrani. Per poter tornare a decidere democraticamente, secondo quella sovranità del popolo nello Stato che è stata uccida negando la sovranità dello Stato.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).