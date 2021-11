Covid e vaccini, l'emergenza è un modo per massacrare ceti medi e lavoratori

Quattro italiani su dieci si sentono più poveri, l'emergenza ha fatto salire il costo della vita. A svelarlo è il quotidiano sabaudo "La Stampa". Come volevasi dimostrare. L'emergenza è anche un metodo utilizzato per massacrare i ceti medi e le classi lavoratrici, sempre a beneficio della aristocrazia finanziaria no border.

Nulla di nuovo, davvero: è chiaro come il sole che l'emergenza è stata da subito utilizzata da parte del blocco oligarchico neoliberale per mettere a punto tutta una serie di conquiste e per rinsaldare il rapporto di forza ogni giorno più asimmetrico.

