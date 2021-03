Covid: il sistema lockdown non funziona, perché ostinarsi a usarlo?

Se un sistema non funziona, la logica vuole che lo si cambi, nel tentativo di trovarne uno che funzioni realmente. Ora, a un anno di distanza, possiamo ben dire che il sistema dei lockdown e della quarantena a rocchetto non ha funzionato: perché, dunque, si ostinano a utilizzare tale sistema? Non sarà forse, dobbiamo chiedere seriamente, che suddetto sistema non è il mezzo, ma è il fine? In termini di funzionamento, tutto in effetti si spiegherebbe in questo modo: la narrazione della pandemia infinita funziona splendidamente, in relazione allo scopo della giustificazione di un infinito sistema di lockdown e quarantena a YoYo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).