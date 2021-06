Covid, la scienza ideologica al soldo del potere dei gruppi dominanti

Lo dico apertamente e senza ambagi, ben consapevole che la mia tesi, come d'abitudine, non ha per ora speranza di affermarsi nell'epoca della menzogna universale: sarà anzi avversata in modo irriflesso dall'ordine del discorso egemonico, che, in preda alla agorafobia intellettuale permanente non può accettare, non può accettare né anche solo discutere ogni tesi non allineata e non organica al regime di verità imperante. I monopolisti del discorso, rigorosamente al guinzaglio del padronato cosmopolitico, hanno deciso di chiamare pubblicamente "scienza" con la s maiuscola la grande narrazione propugnata a reti unificate e senza contraddittorio da una conventicola di medici che fedelmente rispondono ai desiderata del Big Pharma e agli interessi dei gruppi dominanti transnazionali.

Li hanno selezionati con cura, per poi affidare loro la gestione della narrazione terapeuticamente corretta, garantendo la loro occupazione monopolistica dei canali dell'informazione: con la conseguenza, sotto gli occhi di tutti fuorché dei professionisti dell'informazione al soldo dei medesimi gruppi summenzionati, per cui si è prodotto un letale corto circuito; corto circuito in grazia del quale i padroni del discorso, al guinzaglio del blocco oligarchico neoliberale, scelgono di dare spazio e visibilità mediatica alla cricca dei medici portatori della narrazione coerente con gli interessi dei gruppi dominanti.

E ciò dimodoché appaia e dunque oggetto di sacro culto insindacabile tutto ciò che rientri nei desiderata dei gruppi dominanti; gli stessi che aspirano a trasformare la pandemia in pandemia infinita e, dunque in nuova normalità, ossia in nuovo stabile quadro di dominio di classe centrato sui lockdown a yoyo, sul controllo biopolitico totale e sui sequestri irrevocabili delle libertà e dei diritti.

In questo modo, come non mi stanco di ripetere, il discorso medico-scientifico incorpora, legittima e occulta il rapporto di forza dominante: fa apparire come semplice ricetta medica gli arresti domiciliari per la popolazione, la riprogrammazione verticistica dell'economia per colossi multinazionali, il nuovo incubo della sorveglianza orwelliana totale sopra e sotto la pelle nel quadro del nuovo sistema incardinato sul combinato disposto di distanziamento sociale e tecnologia digitale.

Questo, in estrema sintesi, Il sembiante terrifico del nuovo Leviatano tecnosanitario, che usa l'emergenza epidemiologica come fondamento della nuova razionalità politica del capitalismo terapeutico. Chiedetevi anche solo chi realmente selezioni i medici a cui dare la parola, e scoprirete che alla base di tale selezione non vi è un normale procedimento scientifico, ma viene semplicemente la volontà dei gruppi dominanti, quelli che detengono non solo i mezzi della produzione ma anche quelli della informazione.

Per questo, vengono garantite visibilità e parola sempre solo ai medici portatori del worst case scenario, vale a dire della razionalità discorsiva atta a legittimare l'emergenza permanente e tutto ciò che su di essa viene innestandosi. Anche una superficiale analisi epistemologica rivelerebbe come quella che oggi viene contrabbandata come scienza sia, invero, il suo contrario.

Nulla di più distante, infatti, da Galileo o da Newton rispetto al modus operandi della nuova cricca mediatica dei medici superstar. Riuscite a immaginare Galileo che, anziché fare con zelo ricerca, si adopera per diffamare come fake news ogni tesi divergente rispetto alle proprie? Riuscite, ancora, a figurarvi Newton che si batte per trasformare in dogma insindacabile le proprie ipotesi scientifiche? Se vi è un quid proprium della scienza moderna, esso risiede nella sua capacità di aprirsi alla discussione critica, fondando e suffragando con sensate esperienze le proprie tesi. Per questo non mi stanco di ribadire che quella che oggi viene glorificata ubiquitariamente come scienza è, in realtà, la sua negazione: la potremmo con diritto appellare "superstizione scientifica" o, se preferite, "religione della scienza". Tale religione scientifica merita di essere combattuta in nome del diritto alla libera ricerca e, naturalmente, in nome della scienza propriamente detta.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).